新加坡总理年薪是美国总统的4倍. June. 20, 2024 07:49. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 新加坡总理黄循财的年薪为220万新加坡元（约22.8亿韩元），在全世界政治领导人中排名第一。这是美国总统拜登所得40万美元（约5.6亿韩元）的4倍以上。澳大利亚媒体报道说，澳大利亚总理阿尔巴尼斯的年薪也达到60.7490万澳元（约5.6亿韩元），历史上首次超过美国总统。 据澳大利亚《天空新闻》等媒体19日（当地时间）报道，澳当局规定2025财年（今年7月至明年6月）联邦公务员的工资上涨率为3.5%。其宗旨是，虽然低于澳整体平均工资上涨率4.1%，但要想吸引有能力的人才，就要提高公职人员的薪酬。 由此，从下个月开始，阿尔巴尼斯的年薪将从58.6950万澳元上涨到60.7490万澳元。澳大利亚总理的年薪超过60万澳元尚属首次。这是澳大利亚人平均年薪（9.8万澳元）的6倍以上。 相反，美国总统的年薪从2001年的20万美元增至40万美元，翻了一番，但此后23年间一直处于冻结状态。 新加坡以不仅是总理，全体公务员的年薪也非常高而闻名。因此，黄循财的年薪在全世界领导人中独占鳌头。据悉，大多数部长的报酬也都在110万新加坡元（约10.5亿韩元）以上。 黄循财的工资是世界排名第二的瑞士联邦主席总统薇奥拉·阿姆赫德的52万瑞士法郎（约8.23亿韩元）的近3倍。在瑞士，由7人组成的联邦委员会成员轮流担任1年的总统。这与人事革新处发表的尹锡悦总统今年的年薪（2.5493亿韩元）也有很大的差距。 通过此次上调，澳大利亚联邦众议院议员的年薪也涨至23.366万澳元（约2.147亿韩元），仅次于美国，居世界第二位。美国联邦下院议员从2009年起领取17.4万美元（约2.4360亿韩元）。韩国国会议员的年薪为1.57亿韩元。

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