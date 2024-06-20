“AI无人驾驶汽车在凌晨和日落时分发生事故的风险高于人类”. June. 20, 2024 07:49. by 具特敎 kootg@donga.com. 人工智能（AI）驾驶的无人驾驶（自动行驶）汽车和人直接驾驶的汽车中，哪个更安全呢？据调查，与无人驾驶汽车更安全的普遍认识不同，在特定条件下，人直接驾驶的汽车更安全。从目前的技术来看，在车辆运行中，AI和人类的安全性对决算是打成了“平局”。 19日（当地时间），美国中央佛罗里达大学穆罕默德•阿卜杜勒阿蒂教授组表示：“据调查，在一般的行驶环境下，无人驾驶汽车更加安全，但在凌晨或日落时分等黑暗环境下，人的驾驶更加安全。”研究组通过科学杂志《自然通讯》公开了上述结果。 研究组对2100辆无人驾驶汽车和3.5万多辆人类驾驶汽车的事故数据进行了比较分析。研究表明，在晴朗的天气和维持一定车道等一般驾驶情况下，无人驾驶汽车更安全。即使在下雨天，无人驾驶汽车的事故概率也很低，仅为人类驾驶汽车的三分之一。 相反，在凌晨或日落时分等黑暗环境下，无人驾驶汽车发生事故的风险是人类驾驶的汽车的5.25倍。研究组认为，无人驾驶传感器和相机不能快速应对光的变化是原因之一。例如，日落时长长的影子可能会混淆传感器识别车辆前物体或危险因素。 在交叉路口等车辆旋转的情况下，无人驾驶汽车的事故概率也要高出1.98倍。因为自动驾驶传感器的有限识别范围限制了整体道路状况的感知。另外，据分析，为遵循事先输入的规则而设计的算法也是很难应对突发情况的原因。

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