创意力高却不自信的当今孩子们. June. 20, 2024 07:47. . 国际比较研究结果表明，韩国青少年的创意性思考能力较高，但对此的自信心较低。在经济合作与发展组织主管的国际学生评估项目（PISA）的分项“创意性思考能力评价”中，韩国学生在参与评价的64个国家中继新加坡之后位居第二。相反，对创意性思考能力的“自我效能感”排在第49位，处于下游。 这一结果打破了韩国学生学习好但缺乏创造力的传统观念。包括28个经合组织成员国在内的64国15岁学生参加了此次评估，韩国学生在“多种创意”“评价和改善创意”“解决社会问题”“解决科学问题”等评估项目中均获得了高分。但对创意性地解决问题的自信心相对不足。在2020年公布的国际教育评估协会（IEA）评价中，韩国学生的数学和科学成就度虽然名列前茅，但对这两项的自信和兴趣却低于世界平均水平。 从评估结果来看，创意性思考能力分数高的国家学生，自信心分数往往较低。越是优秀的学生，成就目标就越高，因此会对自信心产生负面影响。东方国家学生的自信心大体上较低，这可能是因为从小开始重视谦虚的文化产生了影响。众所周知，欧美大学的东方留学生在课堂上具有不善于提问、不正确理解就不回答的倾向。成绩竞争激烈、不是正确答案就全部作为错误答案处理的评价体系、因小失误决定当选和落选的韩国特有的入学考试文化也让学生们畏缩不前。 与能力相比自信心不足的人不会自满，其优点是凡事都要做好彻底的准备。但是如果因为害怕失败而不去挑战，失去取得成就的机会，对学生个人来说也是不幸的事情。为了让孩子们实现大梦想，尽情发挥才能，不仅要培养智力，还要培养身体和心灵的肌肉力量。

한국어