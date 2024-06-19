波士顿凯尔特人队时隔16年再次夺得NBA总冠军，历届最多18座奖杯. June. 19, 2024 08:03. by 任寶美 bom@donga.com. 波士顿凯尔特人队重新夺回了美国职业篮球（NBA）历届最多冠军单独第一名的头衔。 波士顿凯尔特人队18日在主场举行的2023~2024赛季NBA总决赛（7战4胜制）第5场比赛中，以106比88击败了达拉斯小牛队。凯尔特人队凭借当天的胜利，以4胜1负的战绩捧起了队史第18座冠军奖杯。 波士顿凯尔特人队在16年前的2008年6月18日，同样在主场创下了历届最多17个的总冠军记录。当时球队领先该领域第2位的洛杉矶湖人队3次，位居单独第1位。但是在凯尔特人队无法再夺冠的15年里，湖人队三次夺冠，到上个赛季为止，两队保持着并列第一的记录。 总决赛最有价值球员（MVP）由杰伦•布朗（28岁）获得。在总决赛上平均取得20.8分、5.4个篮板球、5.0次助攻的布朗表示，“想和我的兄弟杰森•塔图姆（26岁）一同分享这份荣誉（MVP）。”塔图姆当天砍下31分、9个篮板球、11次助攻，帮助球队取得了胜利。塔图姆说：“好像得到了全世界。虽然花了很长时间，但此刻真的非常开心。” 布朗和塔图姆分别在2016~2017赛季、2017~2018赛季新秀摘牌大会时以全体第3顺位被波士顿凯尔特人队选中。此次总决赛第5场比赛是两位选手一起参加的第107场季后赛（PO）比赛。此前NBA历史上从未有过没拿到总冠军却打了这么多PO比赛的搭档。 从本赛季开始成为波士顿凯尔特人队正式主教练的乔•马祖拉（36岁）成为继1968~1969赛季以凯尔特人队“场上教练”身份夺冠的比尔•拉塞尔（当时35岁）之后最年轻的NBA冠军主帅。马祖拉教练笑着说，“在篮球生涯中，没有比成为凯尔特人队这一球队历史的一部分更好的事情了。” 达拉斯小牛队虽然连续输掉了第1~3场比赛，但在第4场比赛时却以122-84取得了胜利，梦想成为NBA总决赛历史上第一支“反向横扫（先0比3落后再4比0逆转）”球队。38分的分差可以排在 NBA总决赛历史分差榜的第3位。但是小牛队当天一次也没有领先，只能拱手让出冠军奖杯。本赛季的波士顿凯尔特人队是NBA历史上第24支在总决赛上取得系列赛前三场比赛3连胜的队伍，这24支球队最终都获得了冠军。 在达拉斯小牛队，虽然卢卡•东契奇（25岁）砍下28分、12个篮板球、5次助攻，但未能阻止球队失利。在整个系列赛期间一直注射镇痛剂的东契奇略显遗憾地表示，“既然能够上场，那么有多疼并不是重要的问题。虽然努力了，但只是做得不够而已。”

한국어