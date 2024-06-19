朝鲜军人再次越过军事分界线……韩国军方：“埋地雷过程中发生爆炸，造成多人死伤”. June. 19, 2024 08:02. by 尹相虎 军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 据悉，朝鲜军人18日上午越过军事分界线的地方是江原道铁原郡和华川郡的警戒地区。这里位于9日朝鲜军人侵犯军事分界线的京畿道涟川郡以东40至50公里。 和之前9日朝军越线时一样，韩国军方此次也判断为“单纯跨线”。但是，朝鲜军人在九天后再次侵犯军事分界线，实属罕见。对此，朝鲜很有可能有意选择韩中举行“2+2”外交安保对话的日期越界，表达对中国的不满。 据悉，最近有多名朝鲜军人在非军事区埋设地雷的过程中因爆炸事故死亡或受伤。韩国军联合参谋本部还表示，在军事分界线一带的10多个地方，朝鲜军每天有数千名兵力投入到非军事区内构筑反坦克防御墙、埋设加强警戒的地雷、营造无草木地带等工作中。 ● 韩军此次也认定“单纯越线”……也有分析认为“朝鲜向中国流露不满” 当天上午8时30分左右，侵犯铁原和华川边界地区军事分界线地区的朝鲜军人有二三十人。据说，其中一部分持有步枪武装，其余人手持铁镐和铁锹等。他们越过军事分界线20米左右，在受到韩国军人的警告广播和警告射击后退回北侧。 韩军联合参谋本部判断认为，这是在草丛茂盛、看不清军事分界线标识的非军事区内进行除草作业时的单纯越线。但是，鉴于短时间内发生两次类似情况，也有可能是朝鲜伪装这一作业来试探韩国军人的态势。韩国军方消息人士也表示：“朝鲜有可能是在作业过程中假装偶发性越界，对韩国进行侦察。” 有分析认为，“越线时机”也非同寻常。当天，俄罗斯总统普京访问平壤，韩中举行外交安保对话，朝鲜在此之前越过军事分界线，有可能是针对中国发出的信息。韩国政府消息人士表示：“在韩中合作氛围中，最近与中国关系多少有些紧张的朝鲜向中国表示不满，要求与韩国保持距离，同时也可以解读为希望中国关照自己的信息。”此前在5月韩中日领导人会议时，朝鲜也曾尝试发射军事侦察卫星。 ●地雷爆炸致多名朝鲜军人死亡或受伤 韩国军联合参谋本部当天表示：“最近，朝鲜在非军事区内埋设地雷时，多次发生爆炸事故，造成多人伤亡，但仍在强行进行。”韩国军方还公布了在韩国监视设备中捕捉到的朝鲜军人埋设地雷作业的照片和爆炸事故中冒出白烟的照片。据悉，爆炸事故有三四次。 朝鲜表示，已于今年2月恢复去年11月宣布全面废除《9·19南北军事协议》后炸毁的最前方监视哨所。随后，朝鲜在京义线和东海线等南北连接道路一带埋设了地雷，最近东海线的路灯和铁路轨道也正在拆除中。韩国军联合参谋本部表示，从今年4月开始，在“北方界线（非军事区以北2公里）的10处同时进行无草木地带建设、埋设地雷、设置反坦克防御墙构造物、加强战术道路等”。联合参谋本部一名负责人表示：“在10多个地方，每个地方少则数十人，多则数百人参与作业。” 对于朝鲜军人正在建设的防御墙，韩国军方评价说，与其说是边界线，不如说是反坦克障碍物。该建筑位于非军事区出入的4处北侧门户通道，高四到五米，宽度短则数十米、长则数百米。韩国军方高级官员表示：“虽然有可能把隔离墙建成（军事分界线的）边境线，但目前还难以断定。这可能是为了加强内部控制力，阻止朝鲜军人和朝鲜居民出逃等。”

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