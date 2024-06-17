新冠疫情之后… 美国流感等传染病猛增13种. June. 17, 2024 08:00. by 洪禎秀 hong@donga.com. 研究结果显示，新冠疫情爆发以后，全世界的人患传染病频率更高。彭博社15日报道说，英国医疗调查企业Airfinity对世界公共卫生、医疗机构的信息进行分析的结果显示，至少有13种传染病在新冠疫情之后剧增。 据美国疾病控制预防中心透露，2021年10月至2023年9月流感感染病例与2019年至2021年同期相比增加约40%。今年1月-4月，中国百日咳感染事例增至去年同期的45倍。 在澳大利亚，引起婴幼儿支气管炎或肺炎的呼吸道合胞病毒（RSV）、阿根廷登革热、日本链球菌中毒性休克综合征（STSS）等以前所未有的速度流行。 各种传染病突然扩散的原因是，新冠病毒影响了人体免疫系统的“免疫债务”理论。这意味着，如果免疫系统的墙壁一旦倒塌，所有病毒都很容易“不间断地”侵入人体。 新冠病毒导致世界各地，特别是欠发达国家的公共医疗体系减弱，甚至“疫苗阴谋论”扩散，整体预防接种率下降，这也助长了各种传染病的猖獗。传染病专家、香港大学教授本·考林表示：“最近麻疹、小儿麻痹、百日咳的流行，可能受到了各国儿童没有充分接种疫苗的影响。”世界卫生组织首席科学家杰里米·法勒也赞同地说：“重建对疫苗的信任迫在眉睫。” 美国和中国围绕新冠病毒起源的霸权矛盾以及由此引发的后续风暴也产生了影响。路透社14日报道说，据悉，2020年美国在东南亚和中东等地展开了助长对中国产新冠病毒疫苗不信任的秘密行动。中国试图向在疫苗供应困难中挣扎的发展中国家支援本国产疫苗，扩大在国际社会的影响力，美军为了妨碍这一活动，在“X”（原推特）等网站上利用300多个假账户，贬低了中国产疫苗的信赖度。

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