重建-再开发工会会长10亿韩元绩效工资引发争议. June. 17, 2024 07:59. by 李祝福记者 bless@donga.com. 去年8月入住的首尔瑞草区盘浦洞Raemian One Bailey。出入口处到处都挂着黑色的条幅,上面写着“举手表决的大议员们觉醒吧”、“(绩效工资)大议员们交钱吧”、“工会成员是冤大头吗”等黄色字样。 16日,据整备业界透露,该园区重建工会在19日举行的工会解散总会上提交了向工会会长(工会负责人)支付10亿韩元绩效工资的议案,并开始制定书面决议书。对此,部分工会成员抗议说:“停止支付过多的绩效工资。” 工会会长和工会管理人员在重建期间会领取工资和活动费等。有人指出,如再加上数亿韩元的绩效工资委实有些过分。工会干部们的主张则不同。Raemian One Bailey工会会长金锡中(人名音译下同)反驳道:“通过回避销售价上限制、出售商铺、协商工程费等获得了约1500亿韩元的收益,因此提出了补偿要求”,“今后也将向工会成员每人返还1500万韩元左右。” 工会会长的绩效工资矛盾也在其他现场出现。2月,在京畿安养市飞山小学周边再开发的2739栋规模的坪村Elproud项目,曾推进向工会会长支付50亿韩元规模的绩效工资,但因工会成员的反对而告吹。重新开发首尔东大门区龙头洞龙头5区,2021年11月入住的“e舒适世界清溪中央森林”,去年6月召开总会,决定向工会会长支付12亿韩元,向6名管理人员各支付1.2亿韩元,向共24人支付32.9亿韩元。 绩效工资争议之所以持续不断,是因为没有明确的标准。首尔市在2015年修改了《整顿事业工会等标准行政业务规定》,劝告对工会管理人员不另行支付绩效工资,但没有强制性。2020年新盘浦第一次重建工会(Acro River Park)决定支付追加利润的20%作为对工会管理人员的绩效工资,结果被提起诉讼,大法院判决该临时总会的决定无效。其宗旨是,该绩效工资有违反信义诚实原则或公平的情况。该工会的管理人员最终获得了追加利润的7%的绩效工资。J&K城市整顿代表白俊说明道:“虽然不能阻止绩效工资支付本身,但是通过与工会成员的意见协调,得到适当的水平才能认为是正当的。”

