重建-再开发工会会长10亿韩元绩效工资引发争议. June. 17, 2024 07:59. by 李祝福记者 bless@donga.com. 去年8月入住的首尔瑞草区盘浦洞Raemian One Bailey。出入口处到处都挂着黑色的条幅，上面写着“举手表决的大议员们觉醒吧”、“（绩效工资）大议员们交钱吧”、“工会成员是冤大头吗”等黄色字样。 16日，据整备业界透露，该园区重建工会在19日举行的工会解散总会上提交了向工会会长（工会负责人）支付10亿韩元绩效工资的议案，并开始制定书面决议书。对此，部分工会成员抗议说：“停止支付过多的绩效工资。” 工会会长和工会管理人员在重建期间会领取工资和活动费等。有人指出，如再加上数亿韩元的绩效工资委实有些过分。工会干部们的主张则不同。Raemian One Bailey工会会长金锡中（人名音译下同）反驳道：“通过回避销售价上限制、出售商铺、协商工程费等获得了约1500亿韩元的收益，因此提出了补偿要求”，“今后也将向工会成员每人返还1500万韩元左右。” 工会会长的绩效工资矛盾也在其他现场出现。2月，在京畿安养市飞山小学周边再开发的2739栋规模的坪村Elproud项目，曾推进向工会会长支付50亿韩元规模的绩效工资，但因工会成员的反对而告吹。重新开发首尔东大门区龙头洞龙头5区，2021年11月入住的“e舒适世界清溪中央森林”，去年6月召开总会，决定向工会会长支付12亿韩元，向6名管理人员各支付1.2亿韩元，向共24人支付32.9亿韩元。 绩效工资争议之所以持续不断，是因为没有明确的标准。首尔市在2015年修改了《整顿事业工会等标准行政业务规定》，劝告对工会管理人员不另行支付绩效工资，但没有强制性。2020年新盘浦第一次重建工会（Acro River Park）决定支付追加利润的20%作为对工会管理人员的绩效工资，结果被提起诉讼，大法院判决该临时总会的决定无效。其宗旨是，该绩效工资有违反信义诚实原则或公平的情况。该工会的管理人员最终获得了追加利润的7%的绩效工资。J&K城市整顿代表白俊说明道：“虽然不能阻止绩效工资支付本身，但是通过与工会成员的意见协调，得到适当的水平才能认为是正当的。”

한국어