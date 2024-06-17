首尔大学医院55%教授表示：“从今天开始无限期停诊”. June. 17, 2024 07:57. by 赵有罗记者、吕根镐记者 jyr0101@donga.com、yeoroot@donga.com. 从17日开始，首尔大学医学院下属的首尔大学医院、盆唐首尔大学医院、波拉美医院、首尔大学医院江南中心等4家医院的教授将进入无限期休诊状态。首尔大学医学院、医院教授团体发表称，“以16日为基准，54.7%的人表明了参与休诊的意向”。政府则提出“请求追偿权”，正式开始施压。 首尔大学医学院、医院教授协议会紧急对策委员会16日表示：“对所属的967名教授进行调查的结果显示，表示以停止或压缩门诊、推迟正规手术、手术、检查日程等参与停诊的教授有529名（54.7%）。”紧急对策委员会方面还表示：“3家医院的手术室开工率为33.5%，预计将达到现在手术室开工率62.7%的一半左右。与今年2月专攻医生（实习医生、住院医师）离开之前相比，只有三分之一。” 国务总理韩德洙当天主持了中央灾难安全对策本部并表示，“"医疗界没有改变集体休诊的决定，对此深表遗憾”，但明确表示不能接受紧急对策委员会方面作为撤回休诊的条件提出的“取消关于专攻医生的行政命令”。此外，政府向医科大学教授施压说：“如果医院因集体休诊长期化而遭受损失，将要求考虑向参与休诊的教授要求赔偿。”塞弗伦斯医院等延世大学医学院下属的3家医院表示将从27日开始无限期休诊，而三星首尔医院等所属的成均馆大学医学院等医院也开始讨论无限期休诊，因此政府开始阻止势头的扩散。 另一方面，首尔大学教授协会紧急对策委员会在决定休诊时表示“将维持对重症、急救、罕见病患者的诊疗”，实际上却又向癌症四期重症患者等发送了变更诊疗预约的短信，引起了争议。

한국어