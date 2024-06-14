BTS“大哥”JIN拥抱1000名粉丝，进行“退伍申告”. June. 14, 2024 08:03. by 崔智善 aurinko@donga.com. “今天太热了，头发都被汗浸湿了，我现在看起里还好吧？因为是时隔两年才见到真人，激动得昨晚都没睡好。” 13日，在首尔松坡区蚕室综合运动场举行的BTS“大哥”JIN（32岁•本名金硕珍）的“退伍拥抱会”现场。大学生李熙妍（23岁）站在等候的队伍里，看着镜子，用手持电风扇吹干头发。从菲律宾马尼拉飞来的瓦莱丽亚（24岁）说：“为了今天，我准备了紫色（BTS粉丝团阿米的象征色）衣服”，然后转了一圈。她身穿紫色无袖连衣裙，在包上贴上了紫色心形贴纸，她说：“竟然能在眼前看到在军队服役的JIN，就像做梦一样。” 在BTS出道11周年的当天举行的“2024 Festa”现场是紫色浪潮的盛宴。从活动现场入口到综合运动场地铁站前，粉丝们排起了200米左右的长队。不仅有紫色的衣服和包，还有把头发染成紫色或戴着紫色头巾的外国粉丝。超过32度的酷暑也没能成为障碍。用阳伞、冰袋、手持电风扇“武装”的粉丝们用扬声器播放BTS的歌曲，享受了庆典。 明年6月全体成员退伍，粉丝们对BTS“完整体”的期待感也越来越大。每年都会参加庆典活动的金南恩（51岁）说：“昨天一整天都回看了聚集在JIN退伍现场的成员们的视频。我的所有密码都设成了‘2025’，我只等着BTS完整体回归的明年。”通过现场银幕公开的信中，RM（金南俊）说：“请先多多喜爱JIN哥。号锡（J-Hope）也马上就要回来了”，“大家和我们的时间还没有结束。现在才刚刚进入第二幕的第一排。” 当天，JIN亲自拥抱了通过抽签选出的1000名粉丝，并进行了“退伍申告”。当他说“如果有多个身体，应该能拥抱更多的人，但只见到1000人，感到很遗憾”时，粉丝们大声呼喊。拥抱会结束后，还举行了相当于粉丝见面会的“2024年6月13日的硕珍，天气晴朗”活动，JIN给粉丝们唱歌，分享了退伍感想。

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