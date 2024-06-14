俄罗斯核动力潜艇停靠古巴……美国紧急派遣驱逐舰进行. June. 14, 2024 08:30. by 李智允记者 asap@donga.com. 随着搭载超音速导弹“锆石”的俄罗斯舰队停泊在美国眼前的古巴首都哈瓦那，这一带的紧张局势正在加剧。美国海军向附近紧急派遣驱逐舰和巡逻机等，牵制俄罗斯。哈瓦那距离美国最南端的佛罗里达州基韦斯特只有160公里。 据路透社等媒体报道，由俄罗斯的“戈尔什科夫海军元帅”护卫舰、“喀山”号核潜艇、“帕申”油轮、拖船等4艘舰艇组成的舰队将于12日至17日停留在哈瓦那港。12日，哈瓦那著名的马列孔防波堤上挤满了前来参观俄罗斯舰队的市民。 俄罗斯国防部表示，“我们的军舰结束了对距离大西洋一带600公里以上的目标的精密打击演习后，停泊在古巴”，并公开了演习场面的视频。英国《卫报》评价说：“美国总统拜登为出席七国集团峰会而前往意大利不在国内时，俄罗斯把军队部署在美国眼皮底下，这是非常罕见的情况。” 据悉，美国海军向南部海域紧急派遣了驱逐舰和巡逻机等。英国《泰晤士报》等媒体报道说，4艘美国军舰监视了“喀山”舰，美国驱逐舰和警备舰跟随了“戈尔什科夫”舰。《迈阿密先驱报》援引美国北方司令部相关人士的话报道说：“美国在这一带部署了1艘核动力巡洋舰、2艘驱逐舰等3艘军舰和反潜巡逻机等。” 美国部分人士担心，俄罗斯军舰在哈瓦那停靠会让人联想起1962年两国差点使用核武器的“古巴导弹危机”。不过，白宫总统国家安全事务助理沙利文出面澄清说：“没有发现俄舰转移武器等特殊情况。”

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