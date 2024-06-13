以色列与真主党战事呈全面扩大态势. June. 13, 2024 08:17. by 开罗=常驻记者金起润 pep@donga.com. 以色列和黎巴嫩什叶派武装组织真主党的战事有可能全面扩大。以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯的战争正在长期化，很多人担心以色列会与真主党展开另一场战争。 据路透社等媒体报道，以色列军队11日轰炸了黎巴嫩南部朱崖。在此过程中，包括真主党高级司令塔勒布·萨米·阿卜杜拉（55岁）在内的4名成员死亡。阿卜杜拉的级别比今年1月在以色列的空袭中牺牲的卫萨姆·阿尔·塔威尔司令还高。 同一天，以色列军队还对黎巴嫩北部的巴尔贝克进行了火箭空袭，造成当地3名真主党成员死亡。以色列军方就当天的袭击表示：“这是为了报复真主党10日在黎巴嫩南部上空击落以色列无人机。”在巴尔贝克，有真主党向黎巴嫩境内多个地区提供武器的某个武器供应基地。 一名以色列官方人士11日对《华盛顿邮报》吐露：“战争的迷雾越来越浓。双方的空袭每周都变得更加激烈和频繁。”他表示，边境地区的主要山村和溪谷已经如同战场。" 双方领导人都没有掩饰全面战争的意志。以色列总理内塔尼亚胡5日前往黎巴嫩边境地区表示：“正在准备非常强有力的行动。无论以何种方式，都将恢复北部安全。”以色列国内舆论也赞成与真主党开战。当地媒体《Maariv》7日的民意调查结果显示，62%的以色列人表示“支持对真主党的致命攻击”。 真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉5月31日也表示：“我们正在向以色列施压。”他针锋相对地表示：“这将是一场决定黎巴嫩和巴勒斯坦以及中东地区的命运的战斗。” 去年10月以色列和哈马斯爆发战争后，真主党一直支持哈马斯，并向以色列发射火箭弹。对此，以色列对黎巴嫩各地进行打击，打死了真主党干部。

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