五花肉一人份价格超2万韩元. June. 12, 2024 08:25. by 李敏娥记者 omg@donga.com. 随着餐饮物价居高不下，在饭店吃的五花肉1人份（200克）平均价格在首尔首次上涨到了2万韩元左右。现在，两人在食堂吃一瓶烧酒（5000韩元）和两份五花肉，钱包里至少要有4.5万韩元。除了五花肉之外，代表性的外卖菜品紫菜包饭和炸酱面、拌饭、辛奇（韩式泡菜）汤家常套餐的价格也齐齐上涨。 11日，据韩国消费者院价格信息综合门户网站“真价”显示，上月以首尔为准，消费者经常光顾的餐饮代表菜品中，五花肉一人份的价格为2.0083万韩元，从一个月前4月的1.9981万韩元上涨了102韩元（0.5%）。与3年前2021年5月的价格（1.6581万韩元）相比，上涨了3502韩元（21.1%）。 200克五花肉的餐饮价格在2017年11月超过了1.6万韩元。此后，2021年9月和2022年7月分别达到1.7万韩元和1.8万韩元，呈现出持续上升的趋势。然后从去年12月开始上涨到了1.9万韩元。 据分析，五花肉价格上涨是因为猪肉价格上涨。据畜产品质量评价院透露，当天1公斤猪肉的平均批发价格为5885韩元，创下了今年以来的最高值。非洲猪瘟（ASF）等导致猪饲养数量减少是原因之一。

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