巨大在野党“立法单干”……弱小执政党束手无策. June. 12, 2024 08:25. by 姜成辉记者、申娜莉记者 yolo@donga.com、journari@donga.com. 共同民主党10日以在野党单独选举的方式选举产生了国会运营委员会、法制司法委员会、科学技术情报广播通信委员会等11个常任委员会的委员长。一天后的11日，常任委员会开始启动。共同民主党计划最大限度地利用法制司法委员长的权限，在本月内处理党论1号法案《蔡上等兵特检法》、恢复民生补贴法案等以及尹锡悦总统行使再议要求权（否决权）的《广播三法》和《全租诈骗特别法》。共同民主党还预告，将在本月内实施国会对政府质询，同时推进对必要事项的国政调查。 国民力量党继前一天晚上之后当天上午再次召开议员全体会议，但未能得出结论，继续陷入混乱。对于共同民主党的“常任委员会独断专行”，总统室针锋相对地表示，“总统行使否决权的名分更加明确”，预计第22届国会一开院，继朝野政党冲突之后，立法机构和政府之间将持续极端的对立。 共同民主党代表李在明当天上午在议员全体会议上表示：“此前，连在常任委员会上协商处理的法案都没能通过国会法制司法委员会的门槛，被埋没的法案太多了。在日不容缓、刻不容缓的情况下，以组建国会机构没有达成协议为由，放任国会功能长时间不能运转，也是不对的。”他亲自向法司委要求开展速度战。 共同民主党在议员全体大会上决定，在6月临时国会上处理旨在改变公营广播支配结构和广播通信委员会运营结构的广播相关法、蔡上等兵特检法、全租欺诈特别法、恢复民生补贴法等4个法案。共同民主党计划在本月24日和25日进行交涉团体代表演说，26日至28日进行对政府质询。 对此，国民力量党从11日上午10时起举行两个多小时的议员全体会议，着手准备对策，但未能得出结论。据悉，在当天的会议上，与主要讨论集体行动方案等的前一天全体会议不同，有人提议“干脆进入院内常任委员会，与在野党进行对决”。国民力量党院内代表秋庆镐表示：“今后将每天举行议员全体会议。”秋庆镐就共同民主党表示将在本月内进行交涉团体代表演说和对政府质询一事表示：“这是共同民主党傲慢的态度。不能同意通过议员全体会议单方面通报议事日程。” 总统室也尖锐地指出：“这是共同民主党炫耀力量、一边倒的国会运营。”总统室高层相关人士表示：“如果共同民主党回避议会民主的根本，总统行使否决权的名分将更加坚固。”意思是说，共同民主党越是在没有朝野政党达成一致的情况下强行处理争议法案，尹锡悦行使否决权就越不可避免。

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