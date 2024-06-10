日本媒体：“俄罗斯货船4月前往朝鲜罗津，似乎运送了朝鲜制造的武器和弹药”. June. 10, 2024 08:11. by 东京=常驻记者李相勋 sanghun@donga.com. 日本《读卖新闻》9日报道说，经确认，俄罗斯籍货船今年4月离开俄罗斯远东沃斯托奇尼港，停靠在朝鲜东北部的罗津港。俄罗斯有可能违反联合国安理会的对朝制裁，运走了朝鲜制造的武器和弹药。 曾担任联合国安理会对朝鲜制裁委员会专家小组的前委员古川胜久分析了美国民间卫星服务“行星实验室”的卫星照片和国际海事组织的船舶情报。结果，在4月2日和3日拍摄沃斯托奇尼港的卫星照片中，看似俄罗斯籍货船“LADY R”号的船舶停靠在港口。4月14日，看似同一艘船的船舶停留在朝鲜罗津港。 该船舶在俄罗斯至朝鲜的运行过程中没有启动船舶自动识别装置。该装置是为了航海安全而设置的，如果关掉设备，就无法确认船舶的位置、速度、前进方向等。 美国政府2022年5月以用于武器运输为由，将“LADY R”号指定为单方面制裁对象。美国驻南非大使鲁本·布里奇蒂质疑，2022年12月该船在南非海军基地装载武器和弹药后驶向俄罗斯。日本政府也以同样的理由将拥有该船的俄罗斯企业列为制裁对象。 此前，在货船停靠的同一个月，朝鲜油轮从俄罗斯得到石油后运往本国的情况也被曝光。随着俄罗斯长期侵略乌克兰，朝俄相互交换所需物资的相互依存度正在加大。联合国安理会2009年6月针对朝鲜核试验，通过了全面禁止朝鲜武器出口的制裁。

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