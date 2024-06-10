医协宣布举行“18日集体休诊”总罢工……社区医院也将歇业. June. 10, 2024 08:10. by 朴星民 min@donga.com. 大韩医生协会（医协）决定，18日举行为期一天的全国开院医生参加的集体休诊（总罢工）。医生集体休诊是继2000年、2014年、2020年之后的第四次。首尔大学医学院和医院的教授们也将从17日开始无限期休诊，因此有人担心医疗空白将进一步扩大。 医协9日召开全国医生代表大会表示：“18日将召开全面休诊及总动员大会。”医协表示，在4日至7日在线进行的总罢工投票中，11.1861万名有效投票人员中有7.08万人（63.3%）参加投票，5.2015万人（73.5%）赞成包括休诊在内的团体行动。此前，医协在3日的紧急常任理事会上将总罢工日期定为20日，但实行时间又提前了两天。医协计划在首尔大学医学院和医院17日集体停诊的第二天继续罢工，以最大限度地扩大效果。 医协会长林贤泽（音）表示：“面对政府不负责任的医疗垄断、教育垄断事态，为了拯救大韩民国的医疗，将动员所有手段和方法展开全力斗争。”由于从2月份开始的专攻医生（实习医生、住院医师）的离开，大学医院等出现了诊疗差池，在这种情况下，如果连社区医院也休诊，患者的痛苦将更加严重。医协相关人士表示，“19日、20日怎么办取决于政府”，暗示了罢工有可能延长至两天以上。 国务总理韩德洙当天在政府首尔大楼通过对国民谈话表示，“医疗界和患者们积累的社会信任不能因为几个人的强硬主张而瞬间崩溃”，并敦促撤回罢工计划。

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