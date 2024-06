New Jeans新专辑《How Sweet》上月售出108万张,出道后发表的4张唱片全部达成百万销量. June. 10, 2024 08:10. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 女子组合New Jeans上月24日发行的专辑《How Sweet》达成百万销量。其所属经纪公司ADOR 9日表示,《How Sweet》仅上月就销售了108.5355万张。Circle排行榜是韩国音乐内容协会运营的音乐排行榜。因此,New Jeans在2022年出道后发表的4张唱片全部达成百万销量。此前出道专辑《New Jeans》售出159万张,《OMG》售出166万张,《Get Up》售出214万张。 新专辑《How Sweet》中包含的同名主打歌连续两周进入全球音源平台Spotify的“每周顶级歌曲全球”榜单。这首歌在美国Billboard排行榜上名列“全球”(美国除外)第7位,“Bubbling Under Hot 100”第12位,名列前茅。其他收录曲《Bubble Gum》在Melon、Genie、Bugs等国内主要音源网站上也名列前茅。 New Jeans在日本也很受欢迎。《Ditto》、《OMG》、《ETA》三首歌曲入选今年上半年(1~6月)Billboard日本综合排行榜“Hot 100”。New Jeans计划于21日在日本单独发行专辑《Supernatural》。

