“食朝鲜人人肉并进行屠杀”……“米利环礁事件”218名遇难者被公开. June. 08, 2024 08:36. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 日本学者的相关研究结果显示，日本帝国主义强占时期，包括20岁青年在内，共有218名朝鲜人被带到太平洋米利环礁（珊瑚礁岛以带状连接的地方）后，因枪支屠杀和饥饿而死亡。 7日，日本帝国主义强制动员研究者竹康人（67岁•照片）在光州市议会主办的以“强制动员朝鲜人在米利环礁（Mili Atoll）切尔本岛的抵抗和屠杀”为主题的记者会上发表了上述内容。 从1990年开始研究米利环礁屠杀事件的竹康人先生表示：“对1973年日本政府向韩国政府提供的被征用死亡者联名簿逐一进行了手工分类，结果确认从1942年到1945年，在米利环礁上死亡的朝鲜人共有218人。”他还公开了死者的创氏改名（指1940年日本侵略者强迫韩国人改用日本式姓名）姓名、出生地、出生年份等，并表示死者最小年龄为20岁，最大年龄为53岁。 米利环礁是日本帝国主义于1942年3月为建设机场等带走800~1000名朝鲜人强制劳役的地方。日军在补给中断后杀害朝鲜人吃人肉，伪装成“鲸鱼肉”进行配给。觉察到这一点的朝鲜人反抗后用机关枪乱射，杀害了55名。根据当时美国海军在救助朝鲜人的过程中拍摄的照片等，推测米利环礁的死亡人数为“至少125人”，但此前没有准确的数字。 历史教师出身的竹康人先生通过1990年11月3日的《东亚日报》报导得知“米利环礁事件”后，30多年来一直对此进行研究。他说：“我认为在明年米利环礁事件80周年即将到来之际，只有查明受害事实真相，历史才不会重演”，“为了能让遗属参与遇难者的遗骸奉还、日本的道歉、赔偿要求、追悼等，决定公开名单。”

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