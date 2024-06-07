朴民智将向KLPGA历史上首次单项赛事4连冠发起挑战. June. 07, 2024 08:17. by 金正勋记者 hun@donga.com. 朴民智（26岁•照片）将在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛历史上首次挑战单项赛事4连冠。 朴民智将参加从7日开始在江原襄阳郡雪海园高尔夫俱乐部（72杆）举行的为期3天的KLPGA巡回赛Celltrion女王大师赛。朴民智去年在该大赛上连续3年夺冠，继已故的具玉姬和朴世莉（47岁）、姜秀妍（48岁）、金海琳（35岁）之后，在KLPGA巡回赛上第5次在单一大赛上实现三连冠。在KLPGA巡回赛历史上还没有出现过赢得4连冠的选手。 在KLPGA巡回赛上取得18胜的朴民智在本赛季还没有获得过冠军，但参加7场比赛，4次进入“前10名”，击球感觉很好。特别是在最近举行的2场比赛中，她分别获得了并列第3位和第6位，连续2周进入了前10名。朴民智表示，“在一年一度的比赛中挑战4连冠本身就很荣幸。今年还没有拿到冠军，要是能在本次比赛中拿下今年首冠，那就太好了。虽然击球和推杆感觉不在最佳状态，但也不算差。在这种状态下更能集中精神，期待取得好成绩。” 去年在该比赛上经过延长赛的较量，将冠军奖杯拱手让给朴民智的李艺媛（21岁）将挑战本赛季第4个冠军。上周登上Sh水协银行•MBN女子公开赛冠军宝座，取得赛季3胜的李艺媛，向着连续两周夺冠发起挑战。李艺媛表示，“我知道连续两周夺冠并不容易。因为是我平时喜欢的球场，所以比起夺冠欲望，我更想冷静地比赛”，“我会发挥我的优点准确度，精准地比赛。”李艺媛在本赛季KLPGA巡回赛上不仅取得了多胜，而且在奖金（6.4463亿韩元）和大赏（249分）领域也占据了第一位

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