“垃圾气球 vs 对朝传单”，悬崖边上的韩朝. June. 07, 2024 08:17. by 申镇宇记者、孙孝周记者、李相宪记者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com、dapaper@donga.com. 记者6日获悉，韩国军方已制定方针，如果朝鲜再次发动“垃圾气球”恐怖袭击，将在最前方地区立即安装对朝扩音器。军方的立场是，将根据朝鲜再次散发垃圾气球的损失规模等，“在安装扩音器的同时，可以立即恢复广播”。当天凌晨，“脱北者”团体向朝鲜飘送了10个装有20万张对朝传单的气球。朝鲜此前曾对韩国进行“垃圾气球洗礼”，但2日晚突然发表谈话宣布“暂时中断”，并威胁称：“如果韩国重新散发反共和国传单，将根据发现的数量和数量，再次集中散发100倍的废纸和垃圾。” 韩国军方认为，朝鲜很有可能以对朝传单为借口，进行垃圾气球恐怖袭击等大规模挑衅，因此集中检查了根据朝鲜挑衅剧本重启对朝扩音器广播等应对态势。韩国政府此前为应对朝鲜的垃圾气球恐怖袭击，4日停止了《9·19南北军事协议》的全部效力。观察人士认为，如果朝鲜以对朝散发传单为借口采取大规模报复措施，接下来韩国军队进行应对，韩半岛内的军事紧张程度将上升到悬崖边上。 “脱北者”团体“自由朝鲜运动联合”当天表示：“在零时至凌晨1时之间，向朝鲜发送了谴责金正恩妄言的传单。”据悉，当天军方也发现了这些气球，并确认了部分气球飞向朝鲜上空的样子。统一部官员当天就对朝散发传单一事表示，“考虑到宪法裁判所去年9月做出的保障言论自由的决定的宗旨进行处理”，再次确认了不会强制制止的政府原有立场。 鉴于朝鲜表示上次垃圾气球恐怖袭击时放飞了3500个，韩国军队认为不久后有可能集中飘送数千个垃圾气球，正在密切关注。韩国政府的方针是，如果朝鲜强行飘送第三拨垃圾气球，对韩国国民的实际损失增大，在设置扩音器的同时，还将恢复广播。 尹锡悦总统当天在首尔市铜雀区国立首尔显忠院举行的显忠日追悼仪式上表示：“现在大韩民国虽已成为世界上最明亮的国家，但停战线以北却成为了世界上最黑暗的土地。”他还针对最近的垃圾气球恐怖袭击表示：“继向西部海域发射炮弹和导弹之后，最近又进行了只要是正常国家就会感到羞愧的卑鄙方式的挑衅。政府绝不会坐视朝鲜的威胁。”

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