“孩子们的体育活动失踪……请把‘鱿鱼游戏’还给他们吧”. June. 07, 2024 08:16. by 李智允记者 leemail@donga.com. 现在是很难看到在操场上尽情奔跑的孩子们的时代。学校体育崩溃的忧虑由来已久。对146个国家的青少年（11~17岁）运动实况进行调查的结果显示（世界卫生组织2016年），韩国被选为最不运动的国家，但听不到情况有所好转的消息。 A频道特别企划三部曲纪录片《鱿鱼游戏消失了》将从8日开始每周六上午11点播出，该纪录片对孩子们日常生活中生活体育“失踪”的现实进行诊断并提出具体对策。 第一集讲述了指出体育活动不足的青少年的现实，学校、社区、公共机关试图解决这些问题的动向。展示了与大韩射箭协会联手开设射箭课程的庆北漆谷郡鹤林小学等提高体育课程兴趣的各种事例。在15日播出的第二集中，将介绍与性别、体格等无关，任何人都可以享受的“新体育”。展示将重而硬、有受伤危险的手球换成柔软的海绵材质的“手球”等，指出了普及型体育活动的必要性。在22日播出的最后一集中，将了解包括支援残疾儿童等体育弱势群体的文化体育观光部的“体育希望之星特长奖学金”在内的各种体育教育政策。 主持和旁白由演员朴在民（照片）担任。他曾担任过首尔大学体育教育学系学士、美国乔治敦大学研究生院硕士、首尔大学研究生院博士（全球体育管理学），是演艺界代表性的体育专家。他说：“体育活动妨碍学习的二分法视线蔓延。但是体育和学习不是相互对立的关系，而是相互补充的关系”，“我认为现在应该进行有关健康和体育的社会再讨论，所以决定出演。”同时，他还补充道：“第一部中登场的高中生崔珠恩建议学校开设篮球部，体育教师积极支持的样子会给观众带来共鸣。”A频道编导全景南（音）表示：“为了把没有特别道具也能在操场上玩耍时期的游戏文化还给现在的孩子们，所以制作了节目。期待孩子们的体育活动增加。”

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