“三务员”上班族心中也有火花. June. 07, 2024 08:16. . 在公司上班的理由有很多。维持生计、实现自我、对社会的归属感和对组织做出贡献的效能感等。在韩国，越到下一代，除了维持生计之外的无形理由正在迅速失去价值。 特别是在大企业，更多的工资也会成为最高目标。毫不犹豫地跳槽到多给一分钱的公司，同时绝对不想出面做一分钱都不支付的劳动的保身主义正在扩散。上班族之间经常出现“三务员”（三星+公务员）、“工资小偷”（上班时间‘摸鱼’的人）的自嘲。 一位前任三星电子社长卸任后，每次见到上班族青年时，都会经常听到“不想上班”的话。每当这时，我就想“他们心里肯定也有火花，公司却无法唤起那个火花”。 李社长在三星亲眼目睹的火花的一个事例就是这样的。2022年，三星电子会长李在镕（当时副会长）和比尔及梅琳达•盖茨基金会（盖茨基金会）理事长齐心协力成功完成了欠发达国家用卫生间项目。作为三星社会价值（SV）扩散的项目之一，开发出了无需做下水处理的卫生间。 据说，初期从三星抽调到该项目的职员们负责脱离公司核心业务的工作，因此士气大减。 不是半导体或智能手机工程，而是生平第一次进行的污水处理研究不断遇到难关。但是，随着内部“让大家知道三星做的话就不一样”的鼓励扩散，时隔2年多成功推出了可以实际使用的产品。 当时盖茨理事长感动得想尽办法向李会长表达谢意，李会长说：“那么请理事长亲自鼓励相关职员。”盖茨理事长欣然接受，由于当时是全球性大流行病时局，所以召集所有相关研究员通过视频通话直接表示感谢。当时研究员们说：“下班后总是闻到污水气味，回家后没有要向孩子们说明的话，但听说比尔-盖茨理事长鼓励我，我成了自豪的爸爸。” 从这个事例中可以看出三种火花。成员们“让我们看看三星做得不一样”的自豪感和“为世界做出贡献”的效能感，还有“会长和比尔-盖茨认可了这一点”的自豪感。 公司虽然是为了赚钱而聚集的集团，但最终也是人聚集的社会。美国作家兼新闻记者西蒙•斯托尔佐夫在分析当今时代上班族世态的著作中写道：“社会、宗教纽带关系减弱后，职场才成为了很多人的首要社会集团。”随着亲属共同体的减弱，宗教活动比重也下降，公司对现代人的重要性正在逐渐增大。 但是反过来，随着公司的成长，初期成员们能拥有的自豪感和效能感越来越淡薄。今天员工对公司失去热情是从这里开始的。在三务员的怠慢和贵族工会的保身横行的现实下，公司是不是应该重新思考一下，为了得到成员们的心而准备的火花？

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