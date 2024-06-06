德约科维奇因伤退出法网，“大满贯历史最多25冠”被推迟. June. 06, 2024 08:00. by 黃奎引 kini@donga.com. 诺瓦克•德约科维奇（37岁•塞尔维亚•世界排名第一）因伤退出了法国网球公开赛8强赛。德约科维奇原定于5日与去年在该大赛决赛中相遇的卡斯佩•鲁德（26岁•挪威•第7位）进行四分之一决赛，但因右膝盖疼痛而放弃了参赛。德约科维奇在16强时也曾服用镇痛剂进行比赛。 德约科维奇在四大满贯赛事（澳大利亚公开赛、法国公开赛、温布尔登公开赛、美国公开赛）比赛开打前弃权尚属首次。因此，向大满贯赛事历史最多的25次冠军挑战也不得不推迟到下次机会。德约科维奇在包括3次法国公开赛冠军在内，保持着24次大满贯赛事男子单打冠军的记录。只要再夺冠一次，他就能与在女子单打比赛中获得25次冠军的玛格丽特•考特（82岁•澳大利亚）并驾齐驱。 随着当天的弃权，德约科维奇世界排名第1的位置也将拱手让给扬尼克•辛纳（23岁•意大利•第2位）。辛纳将成为首位登上世界排名第一宝座的意大利选手。辛纳当天以3比0（6-2、6-4、7-6）战胜格里戈尔•迪米特洛夫（33岁•保加利亚•第10位），顺利进入了半决赛。 今年澳大利亚公开赛冠军得主辛纳的半决赛对手是卡洛斯•阿尔卡拉斯（21岁•西班牙•第3位）。曾在2022年美国网球公开赛和去年温布尔登网球公开赛上夺冠的阿尔卡拉斯当天以3比0（6-3、7-6、6-4）完胜斯特凡诺斯•西西帕斯（26岁•希腊•第9位）。无论哪位选手获胜，都会留下个人首次进入法国公开赛决赛的纪录，辛纳和阿尔卡拉斯的半决赛比赛将于7日举行。两位选手至今共交锋8次，双方各胜4场平分秋色。

한국어