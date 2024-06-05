匿名慈善人士慷慨解囊100亿韩元，“请用于高丽大学世宗校区”. June. 05, 2024 07:51. by 朱贤宇记者 woojoo@donga.com. 一名匿名慈善家慷慨解囊，捐出了100亿韩元，用于在世宗市共同校区内建立高丽大学世宗校区。据悉，高丽大学出身的企业家慈善家的此次捐赠，使世宗校区建设事业获得了动力。 高丽大学4日表示，最近一名慈善家表示，“希望世宗市共同校区能成为支持高丽大学世宗校区飞跃发展的契机”，捐赠了100亿韩元。据悉，捐赠者要求彻底匿名，并嘱咐：“希望入住世宗市共同校园的高丽大学学生通过与其他大学、研究机关的多种合作，成长为对未来社会做出贡献的人才。” 幸福城市建设厅、世宗市、韩国土地住宅公社、韩国私学振兴财团等共同合作推进的世宗市共同校园是多数大学和研究机关入驻，共同利用教师和支援设施，实现融合教育、研究的新型校园。高丽大学世宗校区去年2月被确定为入驻大学。 高丽大学计划入驻该校区，包括人工智能网络保安专业、智能城市系、大数据科学系等尖端领域学科和行政专门研究生院，共790人规模。此次捐款有望与高丽大学首尔校区合作，用于建设运营政府、公共部门特色教育课程的本科和研究生院建筑物。高丽大学计划在2026年2月之前动工，准备建校。 高丽大学校长金东元回应称：“感谢为世宗市共同校区内高丽大学世宗校区建设贡献力量的匿名慈善家。将尽全力强化校区的地位，为加强地区产学相关合作做出贡献。”此次捐款将用于世宗市共同校园入住所需的用地确保及建筑物建设费用。 这已经不是高丽大学第一次收到匿名捐赠的巨额资金。去年6月，高丽大学收到建校以来最大金额的匿名捐款，也是国内大学单一捐款额中的第二大金额，共630亿韩元。同年7月LS集团理事会主席具滋烈向高丽大学捐赠100亿韩元时，另一名匿名个人捐赠者也慷慨解囊。 高丽大学正在运营对巨额捐款人的礼遇项目。如果捐赠1亿韩元以上，将被推举为“克里姆森荣誉俱乐部”的会员，根据捐赠金额将被列入自由俱乐部（1亿韩元以上）、正义俱乐部（10亿韩元以上）、真理俱乐部（50亿韩元以上）、石塔俱乐部（100亿韩元以上）等名誉殿堂。进入石塔俱乐部的个人有已故韩国观光酒店会长郑云五、宰诚会长郑在旭、金永锡和梁英爱夫妇、金完燮和金在哲律师、朴英淑女士等。

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