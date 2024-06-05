朝鲜抽走“东海线”枕木，干脆让南北铁路成为无用之物. June. 05, 2024 07:50. by 申圭镇记者、申振宇记者、尹相虎军事记者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com、ysh1005@donga.com. 经确认，朝鲜最近开始拆除通往金刚山的“东海线”铁路。该铁路以2000年《6·15南北共同宣言》为契机得到连接，在卢武铉政府执政的2006年实际铺设了铁路。2007年，朝鲜从金刚山站到韩国最北端车站——猪津站曾进行过一次试运行。此前， 朝鲜曾在“京义线”“东海线”陆上道路埋设地雷等，采取封锁措施，此次决定拆除铁路，反映了彻底断绝南北关系的意图。朝鲜国务委员长金正恩去年底曾宣布断绝南北关系。韩国政府认为，朝鲜有可能在近期内拆除经过开城工业园区的“京义线”铁路后，对外正式公开。 韩国政府高层消息人士4日表示：“朝鲜有清除东海线北侧铁路区间枕木的动向。”枕木是设置在铁路路线下方的构造物，每隔一段时间放置一根，起到支撑铁轨、分散铁路负荷的作用。韩国政府认为，拆除铁路核心材料的举动是斩钉截铁地表示今后不会再运行连接南北的铁路的象征性措施。国家情报院当天在回答《东亚日报》提问时表示：“最近有部分拆除东海线线路的情况，正在密切关注相关动向。” 韩方上个月还捕捉到了朝鲜当局向部分前方部队下达紧急警戒执勤命令的情况。另一名韩国政府高层消息人士表示：“正在关注部分朝鲜前方部队延长警戒时间或增加人员的可能性。”据悉，朝鲜军队最近向非军事区内最前方部分监视哨所追加投入了武器。 在这种情况下，韩国政府当天在国务会议上表决通过了《9·19南北军事协议效力停止案》，尹锡悦总统批准了该案。从下午3点开始，《9·19协议》全面停止效力。尹总统当天在韩国-非洲首脑会议开幕词中抨击称：“现在韩半岛的安全状况非常严重。朝鲜最近几天接连向韩国放飞装有污物的气球等，进行了极其不正常的挑衅。” 据悉，随着《9·19共同文件》的效力停止，部署在西北岛屿的K-9自行火炮和“天舞”（多管火箭）等海军陆战队炮兵战斗力决定在本月内进行海上射击演习。

한국어