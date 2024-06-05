“3分钟只想着一件事？没想到会如此辛苦”. June. 05, 2024 07:45. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “试着完全集中于走路吧。把周围的事物当作是看得见的、听得到的东西吧。”（行走冥想） 上月31日，在首尔恩平区津宽寺举行了大韩佛教曹溪宗的“禅”冥想体验活动。这是为迎接9月在首尔举行的国际禅冥想大会，普及K-禅冥想项目而举行的活动。以出入记者为对象的当天体验活动介绍了曹溪宗正在准备的各种冥想项目中的“行走冥想”（俊翰大师）、“慈悲冥想”（慧珠大师）、“看话禅冥想”（金刚大师）等3种。 冥想一般是坐在安静的地方，闭着眼睛静下心来，但出乎意料的是，有很多适合各种情况的修行方法。俊翰大师说：“冥想不仅可以在走路时进行，还可以在我们生活中遇到的所有状况中进行。” “今天要做的事情、内心担忧等等，请放下所有想法，完全集中于走路吧。不要看，也不要去想听流淌的溪水、鸟鸣等，只当作是看得见的、听得到的东西。” 似懂非懂的说明。但是尽可能不考虑其他想法，只集中于走路，似乎感觉到了与平时在小区里散步不同的凉爽感。俊翰大师说：“因为平时散步的时候好像在休息，但事实上对公司的工作、人际关系，甚至对散步时听的音乐有着各种各样的想法。” 慧珠大师的慈悲冥想让人把注意力集中在人类所具有的爱和亲切的心上，甚至让人怀疑还有这样的冥想。“请回想一下从某人那里得到温暖的瞬间。想起来的话，请更具体地描绘一下那个人及其行动。” “大师，手脚肉麻，想不起来。” “很多人都有这种感觉。但是你知道吗？现在说着这话，发现自己脸上带着温柔的微笑…….” 看话禅冥想是集中于话题的时间。金刚大师抛出的“这是什么？”话题让我想了3分钟，但没想到连3分钟只想到一件事也是如此辛苦的事情。金刚大师说：“冥想是只想着别人看到的样子，将一直向往外面的我的心完全倾注到自己身上”，“就像早上起来总是洗澡一样，心里也需要洗澡。” 当天一起参加活动的曹溪宗总务院长秦禹大师表示：“现代人所经历的心灵痛苦或自杀等社会问题，如果不自己控制心灵，自己进行整理和整顿，是无法解决的问题”，“在9月的国际禅冥想大会上，将推出普通大众也能轻易接触到的多样的K-禅冥想节目。”

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