事件与事故. June. 05, 2024 07:45. . “这是事故吧？”—李耀燮《设计者》 金银姬作家写的电视剧《智异山》讲述的是以山为背景发生的事故原来是有人犯下的杀人事件的故事。金银姬作家执意写下本以为是事故，结果却是事件的叙事，是因为它带来的共回响。从远处的三丰百货商店倒塌到近处的梨泰院惨案，很多大型惨案不是单纯的事故，而是因某人的散漫而引发的事件，大众的共鸣就是其回响的本质。李耀燮导演的《设计者》也正是将事故和事件这一不同观点所制造的各种阴谋和阴谋论引向了电影素材。 荣日（姜栋元饰）伪装成事故代理杀人。有一天，周永善（郑恩彩饰）委托其杀掉父亲检察总长候选人周成直（金弘波饰），在执行的过程中同事们死亡，荣日的怀疑越来越大。确信自己身后还有设计这一切的其他人物，最终连同事们也开始怀疑。荣日逐一追踪可疑人物，确信他们是设计者，并试图进行报复。最终《设计者》讲述了设计的人物被设计后，任何人都无法相信的混乱状况。 被突如其来的公交车撞死在荣日眼前的队内老幺直到最后都无法相信，问“这是事故吧？”的场面意味深长。因为，伪装成事故展开事件的他们，最终直到最后一刻都处于怀疑一切的境地。可以说，他们被困在了自己创造的世界里。最近阴谋论增多的理由也不会有太大的不同。现在，连真正的事故都被视为事件，无法给予信任的社会就是各种阴谋论的原因。

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