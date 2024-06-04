“开始理解有雨伞贩子和盐贩子两个儿子的母亲的心情”，照顾丈夫和两个儿子的“篮球第一夫人”. June. 04, 2024 08:20. by 任寶美 bom@donga.com. “个子有点可惜。如果两个儿子都能再长高5厘米就好了。如果完全没做好就不会有这种想法，但是真的做得很好，所以也会有这样的遗憾。” “篮球总统”许载（59岁）最近与大儿子许雄（31岁•KCC•185厘米）、小儿子许训（29岁•KT•180厘米）一起来到首尔钟路区东亚媒体中心时这样说道。坐在旁边的“篮球第一夫人”李美秀（58岁）回应说：“篮球不是靠肾脏打的，而是靠心脏打的。” 许雄率领的KCC队在2023~2024赛季职业篮球冠军争夺战中，以总比分4比1战胜许训支撑的KT队，获得了冠军。许雄继许载之后，也获得了冠军赛最有价值球员（MVP）的头衔。但是在冠军赛的平均得分方面，个子更小的弟弟许训（26.6分）比许雄（18.8分）要更多。在父子三人中，身高（188厘米）最高的父亲许载自职业篮球联赛（1997年）成立以来，冠军赛平均得分从未高于本赛季的许训。 许载说：“这次冠军赛两个儿子都表现得很好，感觉很好。但是冠军由大儿子获得，MVP则由小儿子获得，这样不是更帅吗？”许载在效力于起亚队的1997~1998赛季作为亚军球队选手首次获得冠军赛MVP，这也是冠军赛MVP迄今为止最后一次归属于非冠军队球员。 许雄说：“父亲在（当时是起亚队的主场）釜山获得了冠军赛MVP，然后从釜山队出来的我当选MVP。训也（在KT队把主场搬到水原之前）在釜山效力。太神奇了。” 釜山是既是妻子又是母亲的李某的故乡。李某的梦想是让两个儿子考上釜山的名牌高中。李某说：“因为娘家是医生家庭，当时自己要和运动员结婚，一度闹得沸沸扬扬。家里人几乎没有人知道丈夫是谁。因为家里反对结婚，所以‘我要更加负责生活’的意志非常强烈。” 随着小学时期曾担任过儿童会会长，学习成绩优秀的大儿子宣布“要打篮球”，李某的梦想开始破灭。接着个子比同龄人矮的小儿子也开始了篮球选手生活。李某搬到两个儿子就读的首尔龙山初中和高中后，每天亲自做饭，开始照料孩子。 许载说：“我也不能替他们进球，我也没给孩子们做什么。孩子们的妈妈跟着他们一起住在学校边上，受了很多苦”，“两个孩子都因为是‘许载的儿子’而受到了不愉快的视线，但是能够克服这种视线来到这里，我感到很欣慰。” 许训开玩笑说“（妈妈做的饭）营养太丰富了，反而没能长大”，之后他又笑着说，“我不太在意人们背后议论我。尽管如此，比起是许载的儿子，中小企业社长的儿子似乎正合适。虽然不是很有名，但是很有钱。哈哈！” 许训虽然还没有被选为冠军赛MVP，但拿到了哥哥没有的常规赛MVP（2019~2020）。许训表示，“为了家庭的和平，（冠军赛MVP）应该由哥哥先获得。只是希望哥哥能承认KCC球员本来就很优秀的事实，所以获得了冠军。”对此，许雄表示：“这就是失利球队选手们的‘特质’。借口太多了。” 两个儿子做得越好，李某就越能理解有雨伞贩子和盐贩子两个儿子的母亲的心情。李某说：“训获得常规赛MVP的时候，雄接受了脚踝手术，正在康复中，所以很辛苦。这次雄获得了冠军赛MVP，训因为感冒躺了一周，所以没有那么兴奋”，“但是今年也不怎么担心儿子了。说‘去医院看看吧’的时候没去（医院），结果晕倒的丈夫更让人担心。” 因心血管疾病而戒酒的许载说：“这次去冠军赛现场一看，两个儿子的粉丝都很多。幸亏两个家伙的性格都很讨人喜欢。我敌人可多了…”，进行“自我贬损”后，看着妻子和两个儿子露出了灿烂的笑容。

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