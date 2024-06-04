冰岛选出第二位女总统，得票率前三名均为女性. June. 04, 2024 08:21. by 趙은아 achim@donga.com. “光荣的同时伴随着重大的责任。我会认真尽到相关责任。” 连续14年位居世界性别平等指数第一位的冰岛，时隔28年再次诞生了女总统。在1日（当地时间）举行的大选中当选的哈拉•托马斯•多蒂尔候选人（56岁）2日在其位于首都雷克雅未克的住宅前抚慰着激动的心情，发表了上述感想。冰岛继1980年通过民主选举产生首位女性总统后，托马斯•多蒂尔成为该国历史上第二位女总统。 据《美联社》报道，在此次冰岛大选中，得票率前三位都是女性候选人。计票结果显示，托马斯•多蒂尔候选人获得34.3%的支持率，成为任期4年的下届总统。得票率为25.2%的前总理卡特琳•雅各布斯•多蒂尔和得票率为15.5%的候选人哈拉•赫隆德•罗加多蒂尔紧随其后。今年大选投票率是78.83%，是1996年以来的最高值。 将于8月就任的托马斯•多蒂尔在此次大选中，比起政治焦点问题，更注重社会问题，获得了很大的支持。有评价称，她很好地挖掘了社交媒体对青年精神健康的影响、冰岛旅游活性化、人工智能（AI）的未来等多种实质性的论题。 托马斯•多蒂尔当选人是专攻国际商务及经济的企业家出身。她是2008年金融危机中幸存下来的冰岛投资公司“奥杜尔资本”的共同创始人，也是冰岛首位女性商会会长。她还曾在为增进职场文化的多样性而活动的非营利团体“BTeam”担任首席执行官。 欧洲媒体报道说：“女性候选人占据1~3位的此次大选充分说明了世界经济论坛（WEF）为什么连续14年将冰岛选为世界性别平等国家第一名。”据WEF透露，冰岛赋予拥有25名以上员工的企业证明支付男女同工同酬的义务。育儿休假期间，也有最多支付80%工资的政策。企业董事会的40%应由女性组成。 进入21世纪后，冰岛还培养出了2名女总理。在实行议员内阁制的冰岛，总统作为宪法和国民团结的守护者，发挥着象征性的作用，但实际权限大部分掌握在总理手中。

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