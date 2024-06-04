尹锡悦：“迎日湾有140亿桶石油天然气……年底首次钻探”. June. 04, 2024 08:21. by 全周永记者、赵应亨记者 aimhigh@donga.com、yesbro@donga.com. 尹锡悦总统3日表示：“物理勘探结果显示，庆尚北道浦项迎日湾前海很有可能蕴藏着大量的石油和天然气。已经批准产业通商资源部的勘探钻探计划。如果今年底进入第一次钻探施工，到明年上半年为止会得出一定的结果。”这是尹锡悦首次以特定悬案为主题亲自举行国政新闻发布会。 尹锡悦当天上午在龙山总统室召开了有产业部长安德根陪同的新闻发布会，并表示：“去年2月，据判断，东海天然气田周边很有可能存在更多的石油天然气田，因此委托了世界最高水平的深海技术评价专业企业进行物理勘探深层分析。最近得出了非常有可能藏有140亿桶石油和天然气的结论，还经过了知名研究机构和专家的验证。” 他还强调：“它的规模超过上个世纪90年代后期发现的东海气田的300倍，韩国全体天然气最多可使用29年，石油最多可使用4年以上。作为深海矿区，这一探明储藏量比被评价为本世纪最大石油开发事业的南美圭亚那矿区的110亿桶还要多。”对于预算，他表示：“至少要钻5个钻探孔，每个钻探孔的费用超过1000亿韩元。” 总统室和政府期待称：“韩国的石油和天然气一直全部依赖进口，如果此次油田开发成功，韩国将跻身产油国行列，能源供需也将大幅稳定。”不过，专家建议，鉴于石油勘探成功的不确定性非常高，必须慎重对待。 早在1976年，时任总统朴正熙就在记者会上宣布，“在浦项发现了石油”，地点就在浦项迎日湾地区，但实际上并没有发现原油。政府高层相关人士就开发成功率表示：“我们收到的资料显示，成功率在20%左右。”仁荷大学能源资源工学系教授申铉惇（音）表示：“现在只进行了物理勘探，其中是否真的有石油，需要钻探才能知道。世界上石油勘探成功率在20%左右，即使勘探成功，也有因为量少而不开发的情况。” 总统室相关人士表示：“经验最丰富的分析评价企业得出的结果，（成功率）是20%。一般情况下，只要成功率达到5%，就会进行钻探，所以我们认为这是有意义的数值。这与没有进行技术分析时的情况岂能一概而论?”

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