训练兵死亡，“女中队长”是本质吗？. June. 03, 2024 07:50. . 一名陆军训练兵在5月23日接受军纪训练（体罚）时晕倒，两天后死亡。梦想成为护士的该训练兵在训练时，入伍还不到9天。但据调查，训练兵背着超过20公斤的军装，进行了1个多小时的俯卧撑和排名先后的跑步。据说，训练非常残酷，士兵被送往医院时肌肉已坏死。据推测，有毒物质引起的败血性休克是死亡原因。 明显违反规定。陆军规定中明确规定，为防止军纪教育变质为残酷行为，“要特别注意不要有侵犯人权的嫌疑”。虽然进行了口头教育，但只有反复犯同样的错误、拿到训练兵的确认书后才能实施。尤其要考虑训练兵的身体状态，训练超过1小时就要让其休息10分钟以上。法院表示，让下属军官立正1个多小时的一名大队长被解雇是正当的，并宣判该指示是“残酷行为”。这一判决是4年之前做出的。 在此次事件中，指示训练的中队长（大尉）和副中队长（中尉）正在接受民间警察的调查。军方认为，他们涉嫌业务上过失杀人。在该部队待过的士兵之间，也出现了以前也进行过严酷的军纪训练的主张。警方不仅要查明此次事件，还要彻底查明以前是否经常发生违反规定的军纪训练，预防和监视部队的指挥体系是否正常运转。军方应以调查结果为基础，制定对策，防止类似事件再次发生。为此，需要正确分析原因并摸索解决方法。 但令人意外的是，网上出现最强烈的是“厌恶异性”的坏做法。理由是，指示训练的中队长是女性。在以男性为主的网站上，上传了数千篇有关中队长的实名和大学出身的文章。“这是一名对体力极限一无所知的女性担任指挥官而发生的事情”“因为是女军人，所以为了打击男性训练兵的锐气而进行了不合理的训练”的猜测接连不断。有人上传女中队长的照片，并写道“从剪短发来看，好像是厌恶男性的女权主义者”，这篇文章收到了有数百个“点赞”。 这种行为不仅扰乱了事件的本质，还侮辱了训练兵的死亡。如果说加害者的性别存在问题，那么如何解释最近10年间（2013-2022年）因军纪事故死亡的655人的加害者大多数是男性？如果是因为对体力有限的无知或恶意而做出这样的事情，赋予他们军纪训练权限并放任不管的军队指挥体系难道不是问题吗？ 丝毫没有袒护嫌疑人的想法。调查机关应该认真倾听“这实际上不是国家权力的‘拷问致死’吗?”的指责，彻底调查，惩一儆百。但是，如果把一两个人当作恶魔进行指责，除了“正义得到了体现”的痛快的错觉之外，没有其他收获。厌恶异性的人难道不是觉得“机会来了”而泄愤吗？ 以这种事件为契机，国民的关心和公愤是非常有限的“社会资源”。时间一长，就会被其他问题挤掉，消失在漠不关心的阴影中。政府和国会要想出台正确的对策，不应该以特定人的性别、年龄、种族为依据，侧重于打倒某一集团，而是应该正确指出系统中受损的部位在哪里。这是对无端失去生命的青年的最起码礼仪。

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