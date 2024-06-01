在野党提议废除综合房地产税后，总统室也表示“正在研究”. June. 01, 2024 07:57. by 全周荣记者、赵权亨记者 aimhigh@donga.com、buzz@donga.com. 记者31日获悉，总统室正在讨论包括废除综合房地产税在内的整体税金制度调整方案。此前，共同民主党提议放宽综合房地产税，点燃了讨论之火。继国民力量党之后，总统室也表示将加快废除综合房地产税的步伐。关于综合房地产税等税制调整的讨论有望在第22届国会正式展开。 总统室高层相关人士31日在与《东亚日报》的通话中表示：“包括废除综合房地产税在内，将对税金制度进行全面充分的讨论。废除综合房地产税是尹总统的大选承诺，因此预计会加快履行承诺的速度。” 总统室认为综合房地产税是应该从根本上废除的税制。不仅要讨论共同民主党主张的放宽综合房地产税问题，还要讨论废除问题。总统室高层相关人士指出：“综合房地产税是以房地产价格上涨为由制定的惩罚性课税。它给中产层的负担过重，甚至还有双重课税的因素。” 此前，共同民主党院内代表朴赞大在接受媒体采访时曾暗示将废除单一住宅拥有者的综合房地产税，该党议员高旼廷也主张应该重新设计综合房地产税制。据悉，对此，共同民主党代表李在明最近就党内被视为禁忌的放宽综合房地产税主张表示：“那样的意见也有必要。” 据分析，总统室当天正式讨论废除综合房地产税的背景，是执政党应重新掌握该讨论的主导权。总统室还在讨论继承税调整问题。总统室高层负责人表示：“我们正在研究各种方案，比如在继承资产时，相比缴纳继承税，在处理继承资产时产生的利益时征税等。” 总统室和执政党正式表明税制调整立场后，共同民主党当天暂时克制了表明正式立场。该党核心相关人士表示：“在年金改革及恢复民生补贴等民生焦点主导权被在野党夺走的情况下，各种特检带来的压力增大，（总统室）似乎是为了唤起舆论，选择了综合房地产税及继承税问题。”他还说：“这两个问题都需要从长远角度进行讨论，因此没有必要立即放在优先顺序上。”意思是说，这是总统室为扭转局面而打出的牌，因此不会立即做出反应。 综合房地产税是对拥有9亿韩元（单一住宅拥失者12亿韩元）以上房地产的人另行征收的财产税，是从卢武铉政府时期的2005年开始实施的。但是随着房地产价格暴涨，征税范围扩大，文在寅政府时期一度演变为120万人缴纳的税金。

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