“所有人都在关注拉法”,反战Meme共享4400万次. May. 31, 2024 08:14. by 开罗=金基润 常驻记者 pep@donga.com. “所有人都在关注拉法(All eyes on Rafah)。” 随着以色列对巴勒斯坦加沙地带最南端城市拉法接连展开空袭,平民死亡者剧增,各国社交媒体上写有这句话的图像正在扩散。以让人联想起拉法一带难民帐篷村的背景为基础制作的人工智能(AI)生成图像正在以“反战Meme(网络流行内容)”扩散。 美国的巴勒斯坦模特吉吉&贝拉•哈迪德姐妹、英国歌手杜阿•利帕、法国足球选手乌斯曼•登贝莱等各国知名人士也接连带头共享相关内容。在社交媒体上至少4400万次共享了相关图像。 半岛电视台等媒体29日(当地时间)报道说,以广阔的沙漠和被雪覆盖的山为背景,无边无际的帐篷林立的图像在X(原推特)、照片墙等网站正在扩散。特别是26日以色列军队集中攻击了拉法的塔尔-苏尔坦难民村,造成至少50多人死亡后,谴责以色列的呼声越来越高,这种动向也越来越快。今年2月,世界卫生组织(WHO)巴勒斯坦救助负责人理查德•皮弗肯批评以色列军队杀害平民的行为,并首次使用了这句话。 使用该图像的人们认为以色列集中攻击了不是军事设施的难民村,这是问题所在。以色列方面说“难民村是安全地带”,并让转移加沙居民,然后攻击了该地区。另外,以色列延迟通过拉法检查站向加沙地区运送救援物资,导致人道主义危机进一步深化,此举也给以色列敲响了警钟。以色列军方29日表示,已经完全控制了连接拉法与埃及的“费城走廊(Philadelphi Route)”。以色列主张,因为这里被用作巴勒斯坦武装组织哈马斯的走私通道,所以控制是不可避免的。 但是也有人指出,实际上的拉法和相关图像中的拉法是完全不同的样子。半岛电视台报道说:“由于以色列的轰炸,加沙地带上空总是冒烟,帐篷根本不可能设置得如此井井有条。”对此,部分人表示“真正的拉法就是这样的”,并分享了堆放尸体的实际拉法的照片。

