美国政坛“格林”犹存、“阿普顿”不再. May. 31, 2024 08:14. . 2021年11月6日，美国共和党众议员弗雷德·阿普顿（71岁）的办公室里收到了大量语音信息。“该死的叛徒。你真该死。全家人都死去吧！”相当具有威胁性。阿普顿是前一天晚上在众议院投票赞成拜登总统的野心之作《基础设施法》的13名共和党议员中的一人。投票结束后，该党众议员玛丽·泰勒·格林（50岁）在X（原推特）上上传了13名同事的办公室电话号码，称其为“叛徒”。这是“打坐标”。格林经常提出阴谋论和胡言乱语，被称为“穿高跟鞋的特朗普”。 阿普顿在同年众议院以涉嫌煽动“1月6日冲击国会事件”对时任总统特朗普弹劾案进行表决时也投了赞成票。当时，由于人身安全受到威胁，他已经在住宅外安装了动作感应摄像头，并中断了向大众公布日程。办公室内还加设了出口，如果有人闯入，可以和助手们一起逃走。但是威胁还是不习惯。阿普顿最终宣布，在格林打出坐标的5个月后结束国会议员旅程。 2022年4月5日，阿普顿举行不参加竞选记者招待会时，同龄的共同民主党众议员黛比·丁格尔陪在他身边。丁格尔随后发表声明说：“虽然不能在所有问题上达成一致，但我们即使不用低劣的修辞和表述，也能缩小意见分歧。”阿普顿是“老式政治家”。他利用在议会圣经学习聚会上积累的友情攻略了共同民主党议员。如果觉得是必要的议题，就数十次面对面制定超越党派的法案，在全国各地凝聚支持。 阿普顿在议会工作了36年。他的隐退，不管契机是什么，都只是时间问题。但是，如果只看年龄这个框架，就会错过一些东西。到底是谁离开了政治？ 曾任众议院美中战略竞争特别委员长的麦克·加拉格尔（40岁）上个月也辞去了议员职务。他是确定进入参议院的共和党下一代候选人。今年2月，共和党在众议院推动对国土安全部长弹劾案的表决，要求拜登政府尝一尝“辣味”。加拉格尔投了反对票。理由是从未有过以政治理由弹劾部长的先例。他在这前后一直受到杀害威胁和深夜“拍打（swatting）”的折磨。这是一种新型政治暴力，通过向911虚假报警，在“猎物”家门口出动武装警察。加拉格尔有一双两岁、四岁的女儿。 打坐标、人肉搜索、文字炸弹会改变政治。这不是一次性的骚动。这让政治家和他的家人感到害怕，让他们进行与信念不同的表决，并放弃再次参选的想法。作为政治家，就必须忍受这种威胁。这句话也没有错。但我想问一下。如果是你，你会甘愿承受对家人的侮辱和人身安全威胁从政吗？政治暴力就是不让具有健康常识的普通人来到政界，也不能停留。 打坐标的“格林”留下了。被打坐标的“阿普顿”离开了。正如那句话，“恶币驱逐了良币”。而引起关注、筹集政治资金、试图进入领导层或连任的“反派”正在增加。这是美国国会独有的面貌吗？30日开院的韩国第22届国会，依靠刚性粉丝团的议员们大举进入国会，共同民主党至今仍被“国会议长候选人竞选事件”余波所笼罩。4年后，我们还会送走多少“阿普顿”呢？ 守护用4年税金培养的人物、引进真正的“国民人才”，都取决于从现在开始打造的政治文化。

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