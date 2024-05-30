为MZ伤脑筋的金正恩……韩国的对朝政策应反映MZ变数. May. 30, 2024 07:41. . 金正恩为什么加快核武器和导弹的开发？金正恩为什么宣称南北关系是“敌对关系而不是同族关系”？金正恩为什么更大胆地进行“自我偶像化”？ 这三点，正是最近朝鲜国务委员长金正恩的象征性行动和特征性动向。有贯通这些情况的关键词吗？不久前，韩国政府高级官员提出了这样的问题。对于因猜测生硬而沉重的答案而苦恼的记者来说，他首先提出的答案令人意外。那就是朝鲜的“MZ一代”。 金正恩现在正在为管制1980年代以后出生的MZ一代而伤脑筋。2011年父亲金正日去世时年仅27岁的金正恩，不知不觉间也到了40岁。对于已经跨入MZ一代末端的他来说，相比国家配给更熟悉“市场”的MZ一代更加难办。他们习惯了饥饿，但也通过韩国电视剧等在一定程度上熟悉了不饿的外部世界，成了不安因素。韩国情报部门人士表示：“在朝鲜，‘新一代’从未成为动摇体制的变数。现在的MZ一代是改变今后金正恩体制10年路线的主要变数之一。” 金正恩已经很清楚MZ一代的挥发性。在2020年底，朝鲜甚至针对MZ一代颁布了《反动思想文化排斥法》。光是看韩国的视频，就要判处15年有期徒刑。 虽然如此不断努力，但未能将“MZ变数”捆绑为稳定的常数。因新冠疫情关闭国境而暂时消失的MZ变数，随着新冠疫情结束，以去年为起点重新复活。它很自然地进入了金正恩视野的正中央。 MZ变数使金正恩心烦意乱的情况随处可见。首先，沉浸在韩国文化产品中的MZ一代迅速增加。随着朝鲜加强对市场的管制，MZ一代的抵抗感进一步增强。MZ一代的“脱北者”也在增加。去年“脱北者”入境人数的一半以上是二三十岁。最近甚至有外媒报道称，由于无法管理为了赚取外汇而派遣到海外各地的MZ世代劳务人员，朝鲜当局感到困惑。 金正恩为了管理甚至会威胁体制的这一MZ变数，拿出了两个方向的处方。一个是加强内部体制的凝聚，另一个是断绝和控制与外部的联系。 金正恩像是要展示导弹开发一样，通过朝鲜居民观看的官方媒体等进行宣传，有着体制凝聚的意图。相反，宣布大韩民国是敌对交战国，可能是想彻底切断对韩关系，正式开始管制MZ一代。这意味着，这一措施反映了因MZ一代而增加的体制危机感和不安感。朝鲜官方媒体最近公然称金正恩为“太阳”等，也很可能是考虑到很有可能脱离体制的“MZ一代”而采取的神化措施。一名韩国官员表示：“金正恩不是为了向MZ一代宣传自己而在使劲吗？” 朝鲜MZ一代在同时多发地蠢蠢欲动。这一MZ变数已经在大框架下改变了朝鲜对韩基调或宣传煽动战略的方向。据说，在朝鲜高层“脱北者”中，也有人是因为“MZ世代”的子女而选择前来韩国。现在是时候考虑我们的对朝政策是否充分反映和考虑这一变数了。

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