赵治勋：“因为对韩国情有独钟，所以没有改变国籍……请把一块骨头撒在釜山近海”. May. 29, 2024 08:04. by 丁陽煥 ray@donga.com. “对在强国的夹缝中背负着悲伤历史的韩国情有独钟，所以没有想要改变国籍的想法。” 在日本围棋历史上获得最多冠军头衔（76个）的“围棋皇帝”赵治勋九段（67岁）吐露了尽管日本棋院多次劝其入籍，但一直坚守韩国国籍的理由。 赵九段从本月初开始在《日本经济新闻》上连载了题为《我的简历》的专栏。他在相关栏目中说：“离开人世的妻子和孩子都是日本国籍”，“也许我自己也觉得归化（加入日本国籍）是很自然的事情。”据说，赵九段所在的日本棋院等也多次劝其加入日本国籍。 但是赵九段怀着对祖国的热爱，一直以韩国的名义进行活动。但据说，他计划在去世后将自己埋葬的墓地设在日本。“因为对（日本）给予名誉和财富的感激之情。”但他同时也表示，“如果我死了，把一块骨头撒在（故乡）釜山近海，我会很感激的。” 1956年出生于釜山的赵九段在6岁时前往日本留学围棋。1968年11岁的他成为史上最年轻的职业围棋棋手，并以最年轻的九段（24岁）、大三冠（一年获得棋圣•名人•本因坊三大冠军）、本因坊战10连冠等惊人纪录书写了日本围棋历史。去年12月，他在日本职业围棋史上首次取得1600胜，显示了他的健在。 1986年的“轮椅对弈”是象征赵九段围棋生涯的代表性胜负。在因交通事故恢复的3个月里，他仍坚持“拼命”，坐在轮椅上展开对弈。但是2015年，为了守护因胰腺癌而与病魔抗争的妻子的最后时光，他甘愿弃权，放弃了决赛。赵九段回忆说：“结婚38年多，在获得冠军头衔后，在宿舍打电话时，妻子会对我说‘做得好’”，“因为想听到这句话，所以下围棋下得非常认真。” 日本政府2019年向赵九段颁发了授予在体育艺术领域取得卓越成就的人士的勋章“紫绶褒章”。他吐露心声说：“产生了特别的想法”，“如果能给生活在日本的韩国人带来鼓励，我会很高兴的。” 据悉，赵九段今后将继续坚持现役围棋选手生活。去年获得1600胜后，他表示，“只要对弈时有紧张感，就想继续比赛。”他在接受《朝日新闻》采访时表示：“每天都在学习围棋。在对弈中悲惨地输掉比赛很痛苦”，“我觉得痛苦的时间消失才是真正的痛苦。”

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