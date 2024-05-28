临时主帅金度勋选拔7名新面孔，受伤的金玟哉缺席. May. 28, 2024 08:07. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国国家足球队防守核心金玟哉（拜仁慕尼黑队）将不会出现在6月举行的2026年北中美世界杯亚洲区第2轮预选赛两场比赛中。 在韩国国家队临时主教练金度勋27日公布的23人名单中，没有出现金玟哉的名字。金教练解释说：“金玟哉最近受伤的左脚脚踝还不舒服，很难正常训练和参加比赛，所以他自己要求把其排除在名单之外。”金玟哉在13日与沃尔夫斯堡队的德甲比赛中脚踝受伤。这是金玟哉时隔一年再次被排除在代表队名单之外。因2018年雅加达-巨港亚运会金牌而被免除兵役的金玟哉在去年6月A级比赛之前接受了为期3周的基础军事训练。2022年卡塔尔世界杯以后，作为国家队主力前锋活跃的曹圭成（米特维兰队）将接受右膝盖手术，也被排除在此次名单之外。 此外，孙兴慜（托特纳姆热刺队）和李刚仁（巴黎圣日耳曼队）等海外派球员大部分入选，吴世勋（町田泽尔维亚队）和裴峻浩（斯托克城队）、黄才媛（大邱FC队）、崔俊（首尔FC队）、黄仁在（浦项制铁队）、朴乘煜（金泉尚武队）、河昌来（名古屋鲸八队）等7人首次入选国家队名单。 韩国队将于下月6日与新加坡队进行客场比赛，11日主场迎战中国队。目前以3胜1平（积10分）的成绩排在C组首位的韩国队，只要在两场比赛中再添1分，就能进入世界杯亚洲区最终预选赛。

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