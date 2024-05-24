黑利转而支持特朗普：“拜登是灾难”. May. 24, 2024 08:05. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “拜登是灾难。（在11月的美国大选中）我会投票给特朗普。” 在美国共和党总统候选人竞选中与前总统特朗普对决到最后的前美国驻联合国大使妮基·黑利（照片）22日首次表示支持特朗普。这距离她今年3月6日退出竞选过去了约两个半月。 黑利22日在保守倾向的智库哈德逊研究所发表演讲时，被问到“拜登总统和特朗普前总统谁更适合白宫”时回答说：“我们需要支持美国同盟国、可以向敌人追究责任的总统、保护国境的总统、支持资本主义和自由的总统、理解需要更少国家债务的总统。”她表示，从这些角度来看，特朗普虽然不够全面，但拜登干脆就是“灾难”。她表示，“将投票给特朗普。” 黑利是印度裔，她退出竞选后，仍然得到了保守层内反特朗普倾向较强的高学历、非白人裔选民的强烈支持。在本月实施的印第安纳州和马里兰州竞选中，她分别获得了超过20%的得票率。她的表态，只能使想要吸收其支持层的拜登感到遗憾。 不过，黑利在竞选过程中积累的和特朗普之间的积怨依然存在。她指出：“特朗普应该接近在共和党竞选中支持我的人。但最好不要以我的支持层会和他在一起为前提。”分析认为，她的意思是，虽然会投票给特朗普，但并不支持他的路线。 特朗普在竞选过程中曾刻薄地指责黑利是“鸟脑瓜子”。

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