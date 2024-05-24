议会选举落选者写下过气反省书……初选议员决心成为龙山的护卫武士. May. 24, 2024 08:01. . “尹锡悦政府的不公正和非常识是什么？” 如果你在路上遇到这个问题，让你在大白板上写下答案，你会写下什么？旁边经过的普通人又会选择写些什么呢？ 国民力量党少壮派团体“初牧会”通过两天一夜14个小时的通宵讨论并写下反省书的过程，也是寻找答案的过程。初牧会的大部分成员都是在今年的议会选举中在首都圈落选的三四十岁一代。他们切身感受到了首都圈对执政党冰冷的民心。 初牧会一致表示：“什么是打破公正和常识的事例，想到什么就说什么吧。”公正和常识是尹锡悦总统在大选候选人时期提出的时代精神。他们决定寻找以不公正及非常识背叛曾经相信尹总统和执政党的国民的事例，找到惨败的原因。 初牧会的出席者们开始在会议室里的白板上逐一写下来。尹锡悦夫人金建希收受迪奥包的疑惑、恢复曾经废除的民政首席秘书室、对《蔡上等兵特检法》行使再议要求权（否决权）问题、迁移洪范图将军半身像争议等，30个焦点问题填满了白板。他们展开激烈的讨论，对每个话题都展开了甲论乙驳的争论。然后，他们逐一删除了检讨书中没有的内容。 剩下的只有5项。分别是梨泰院惨案（缺乏共识）、联名信事件（分裂）、江西区补选惨败（固执）、警卫“堵嘴”（缺乏沟通）、任命李钟燮为驻澳大利亚大使（回避）等。指出的都是由总统室和亲尹锡悦派主导产生的问题。但这5个问题都是现在处于收拾局面、过了气儿的话题。金建希涉嫌收受迪奥包一事，今年1月曾引发尹锡悦和执政党紧急对策委员长韩东勋之间的矛盾，与会者虽然围绕是否包括在内讨论直到最后阶段，但最终没有纳入。 初牧会新闻发布会结束后，有人问道：“为什么金建希的问题被排除在外?”初牧会相关人士表示：“尹总统道歉说这是不明智的行为，检方正在组建专门小组进行调查，我们将拭目以待。”坦白地说，这是令人难以接受的解释。一名与会者说：“就金建希女士的问题，非常的犹豫。看起来相当有压力。” 连保守少壮派都对金建希问题面前犹豫不决的时候，金建希本人已经在没有作出明确解释的情况下开始了公开活动。一周后，第22届国会将正式开院。国会一旦召开，就是“院内时间”。 问题是本应起到少壮派作用的初次当选国会议员的存在感。党内也有人苛刻地评价说：“不愧是安静的公推结果。”除了声称“只有和党反着才能当选”的初牧会成员、当选国会议员金在燮之外，没有人发出声音。对于金建希重新开始活动，金在燮公开表示：“虽然总统夫人确实有国家作用，但是登场时也需要作出解释。” 不久前，尹锡悦与初次当选国会议员三次共进晚餐。据悉，一名当选议员表示，“愿意成为总统的护卫武士”。不知道这是不是看到传联名信的前辈初选议员们在创纪录的惨败中生还后学到的生存术。民心给了执政党108个议席，勉强超过了修宪阻止线（100席）。如果相信这是在嘱托“成为总统护卫武士”，那就大错特错了。

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