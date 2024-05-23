韩国政府缺乏防止政策踩空的“红队”. May. 23, 2024 07:45. by 金俊一记者、李相宪记者 jikim@donga.com、dapaper@donga.com. 韩国政府先是在宣布三天后又撤回了禁止从海外直接购买没有国家统一认证标志（KC）的海外商品的政策，其后限制高龄司机资格的政策又引起杂音，政府的政策协调能力成为了众矢之的。 执政圈指出，政府内部缺乏检验因政策而可能出现的逆风和副作用、并在决策过程中故意提出反对意见的“红队”，这是政策混乱一再出现的主要原因。还有人指出，由于总统室和政府部门缺乏具备政务感觉的政策-行政专家，判断政策是否会在现场被接受的能力正在减弱。4月10日议会选举惨败后，正好赶上执政党领导层交替的过渡期，政策混乱问题日益严重。在这种情况下，要求政府恢复国政运营能力的呼声越来越高。 记者22日从总统室获悉，去年3月雇佣劳动部宣布劳动时间调整方案、引发“每周工作69小时”争议后，当时以国政企划首席秘书下属的年轻行政官为中心，组建了红队性质的不正式团队。但是，据悉，这一团队最近并没有发挥阻止政策混乱的作用。 执政党相关人士表示：“随着政府官僚组织特有的僵硬性和垂直决策过程等相结合，‘牵制和均衡’正在消失。”另一名执政党相关人士表示：“过去，即使是琐碎的事情，也会听取MZ世代行政官的意见，红队也可以提出意见。但如果红队提出意见，会让官员们感到不舒服，成为敌人，最近红队只能萎缩。” 政府内部围绕“恢复卖空”也出现了不和谐音。最近金融监督院院长李卜铉暗示，“6月中将恢复部分卖空”，导致市场十分热闹。总统室相关人士则否认称：“对于卖空，政府的立场是一贯的。消除非法卖空，在建立投资者信任的系统之前不会恢复。”在此过程中发生的混乱，全部由投资者来承受。

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