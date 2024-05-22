“K联赛主教练残酷史”. May. 22, 2024 07:41. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国职业足球大田队的主教练李敏成（51岁•照片）因成绩不佳而辞去主教练职务。 大田俱乐部表示：“李主教练因低迷的成绩未能满足球迷们的期待，深感责任重大，最近表明了辞职的意向。球队也接受了。”李主教练说：“感谢一直以来信任我并给予我支持的所有人，我感到非常抱歉。”李主帅是今年K1联赛（甲级联赛）开幕后，因成绩不佳，在赛季中途辞去主教练职务的第三位主教练。此前，全北队主教练佩特雷斯库和大邱队主教练崔源权上月分别辞职。 李教练在2021年执掌了当时在K2联赛（乙级联赛）的大田队的主教练一职。上任第一年，他带领球队在联赛中排名第2位，与K1联赛排名第11位的江原队展开了升降级附加赛（PO），但最终败北，未能晋级甲级联赛。第二年即2022年，球队再次登上第2位，随后在升降级PO中击败金泉队，时隔8年再次进入甲级联赛。升入甲级联赛的第一年，即上赛季大田队排在了第8位。本赛季，截至21日目前，球队仅积11分（2胜5平6负），排在联赛最后一位（第12位）。 大田俱乐部表示：“将聘请后任主教练，重新整顿球队。在选任主教练之前，将暂时由球队首席助理教练郑光锡担任代理主教练。”

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