“对美强硬派”伊朗总统因直升机坠毁身亡. May. 21, 2024 08:32. by 开罗=常驻记者金起润、金允真记者 pep@donga.com、kyj@donga.com. “伊朗二号人物”、对美强硬派总统莱希（64岁）当地时间19日在西北部的东阿塞拜疆省山区因直升机坠毁身亡。莱希曾是伊斯兰保守神职人员，2021年8月起执政，被认为是政教统一国家伊朗最高领导人哈梅内伊（85岁）的有力接班人。因此，他的去世将对正在展开恢复伊朗核谈判的美国和战争的中东局势产生相当大的影响。 副总统曼苏里20日在社交媒体X（原推特）上表示：“莱希总统因直升机坠毁而死亡。”同乘该直升机的外交部长阿卜杜拉希扬等其余8人也全部遇难。参与救援的伊朗红新月会表示，直升机的坠落地点是距离东阿塞拜疆省首府大不里士约100公里的塔维尔。据推测，莱希一行乘坐老旧的直升机在险峻的山区飞行途中遭遇暴雨和雾等恶劣天气，遭遇了事故。 伊朗伊斯兰共和国通讯社、迈赫尔通讯社等伊朗官方媒体报道了死亡消息，称莱希为“殉教者”。莱希主导了伊朗今年4月首次直接攻击以色列本土，并从去年10月开始支援与以色列展开战争的巴勒斯坦武装组织哈马斯的工作。在伊朗国内，莱希因主导处决政治犯等、残酷镇压反对头巾可疑死亡的示威，被称为“德黑兰的屠夫”。 外交专刊《外交政策》分析称，“莱希在3年的执政期间，通过代理势力加强了对西方的攻击，使伊朗成为更加明显的美国敌人。他的突然死亡给中东内外带来了不确定性。”

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