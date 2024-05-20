美国时隔2年零8个月再次进行核试验……回应俄罗斯核威胁. May. 20, 2024 07:57. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 在美国、中国、俄罗斯的核竞争加速的情况下，美国自2021年9月以来时隔2年零8个月再次进行了没有爆炸的核试验。 美国能源部下属的国家核安全局17日表示，当地时间14日在内华达州的地下设施中成功实施了“亚临界”核试验。亚临界核试验是指用炸药引爆引爆装置，确认核物质压缩到何种程度的实验。这一试验不会进入引发连锁核反应的临界物质状态，因此不会发生核爆炸。 美国在1992年以后中断了实际核爆炸试验。但奥巴马政府和特朗普政府分别进行了4次和3次亚临界核试验。包括此次核试验在内，拜登政府共进行了3次亚临界核试验。 此次试验是在俄罗斯总统普京最近下达战术核试验指示后，以“回应”的性质进行的。俄罗斯在入侵乌克兰后，与美国矛盾激化，连日来不断加大核威胁力度。俄罗斯去年中断了与美国签订的核武器控制条约《新战略武器削减条约》，并撤回了对《全面禁止核试验条约》的批准。 对此，拜登政府去年表示，将开发新型战术核弹“B61-13核重力弹”。美国国会也陆续批准了海上发射核巡航导弹的开发预算和新型洲际弹道导弹“哨兵”等核武器现代化预算。 前北约副秘书长罗斯·戈特默勒在外交媒体《外交政策》的投稿中表示：“围绕核武器的悬崖战术迎来了新的时代。美国应该与同盟国合作，以强化核威慑力的方式发展核武器。”

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