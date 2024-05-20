萎靡不振的K价值提升，在全球股市拉力赛中只有韩国遭冷落. May. 20, 2024 07:56. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 美国、欧洲、日本等世界主要国家的股市纷纷刷新历史最高价，迎来了活跃局面，而韩国股市却在2700点左右持续着艰难的高地战。从年初开始的股市上涨率来看，韩国在10个主要国家指数中排名垫底。像人工智能（AI）相关股一样，引领市场的主导股不足，再加上政府的价值提升计划（Value-up Program）没有产生太大的效果，所以持续着萎靡不振的行情。因此，有人担心，利率下调的期待感和坚实的企业业绩等双重利好因素导致的全球股市上升拉力赛中，只有韩国遭冷落。 据彭博社当地时间18日报道，全球20大股市中有14家最近创下了历史最高纪录。美国道琼斯产业平均指数17日首次突破4万点大关，标准普尔（S&P）500和纳斯达克指数15日也双双刷新了历史最高值。加拿大S&P•TSX综合指数17日也以历史最高值收盘。 不仅是北美，欧洲、亚洲股市也呈现出繁荣景象。泛欧洲股价指数欧洲斯托克600和英国FTSE100、德国DAX指数等15日一致创下了新高。3月份创下历史最高纪录的日本股市代表股指日经225继去年上涨28%后，进入今年以来再次飙升了16%以上。彭博社报道说：“印度股市得益于政府的投资承诺和经济扩张，呈现出超越中国的强劲上升势头，澳大利亚指数再次向3月份创下的最高值攀升。” 在全世界范围内正在展开创纪录的强势市场，而韩国股市却处于相对低迷的状态。韩国综合股价指数在主要7个国家（G7）和中国、印度等10个国家的指数中呈现出今年最低的上升率。日本日经225指数上涨16.25%，涨幅最大，其次是意大利FTSEMIB（15.97%）、美国道琼斯指数（11.82%）、德国DAX（11.54%）。相反，KOSPI仅上涨了2.05%。 梨花女子大学经济学系教授石秉勋（音）说明道：“有人指出，刺激股市的企业价值提升政策没有实效性，因此股市没有趋势性上涨的诱因。”

한국어