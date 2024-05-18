十几岁青少年约会暴力激增……遮遮掩掩会引发数字犯罪. May. 18, 2024 07:35. by 金素敏记者 somin@donga.com. 就读于首尔某中学初二年级的金秀妍（化名）去年9月开始与高中生哥哥交往。从交往初期开始，男孩甚至自己挑选上传到社交网络平台的的照片，干涉非常严重。他还追究女孩不和自己在一起时向社交媒体上传的帖子，或者追问以前的恋爱，开始行使恶言和暴力。最终，两人还发生了女孩不同意的性关系。直到今年3月女孩的老师向警方报案为止，这种“交往暴力”已经持续了半年多。 最近，医大学生杀人犯等与交往暴力相关的暴力事件接连发生，10多岁青少年的交往暴力也在增加。据警察厅透露，10多岁交往暴力加害者从2016年的277人增加到2023年的534人，将近翻番。警方从2022年开始，除了训诫、当场审判加害者外，只统计了刑事立案的加害者，因此预计实际事件会更多。 ● 从举报开始感到茫然的10多岁青少年交往暴力 10多岁的交往暴力因为“学生谈什么恋爱”的看法，很难告知受害事实。因为恋爱本身就处于“暗处”并被视为禁忌，所以受害者独自苦恼、导致事件扩大的时候很多。金某事件也是教师以其他主题进行商谈时掌握了交往暴力的情况。 韩国女性电话政策组长朴艺琳（音）表示：“如果问孩子们告诉周围大人的最大困难是什么，他们经常说‘怕对自己失望’、‘好像做了作为10多岁的人不应该做的事情’。”相比加害者行使暴力，认为“我不听长辈的话谈恋爱是原因”的青少年更多。 特别是，即使遭到性犯罪也不愿让父母知道而放弃报案的事例也不在少数。因为，如果警方进行调查，即使是受害者也要通知父母等法定代理人。“敞开明天”代表李贤淑（音）表示：“应该先向儿童福利专门机构等通报（调查情况），让受害者得到适当的法律帮助。” 在受害者对举报犹豫不决的时候，交往暴力演变成“数字性犯罪”的情况也很多。不仅是物理暴力，还威胁要散布交往当时一起拍摄的照片和视频等的事例接连不断。“啊哈青少年性文化中心”部长咸京镇（音）表示：“现在的孩子们都有认证和记录的文化。在（交往）紧密、亲近的‘封闭关系’中，必然会出现更多的数字性犯罪。” ● “不要藏着掖着”“要制作手册” 对10多岁交往暴力加害者也很难进行刑事处罚。如果没有持续的跟踪骚扰行为，就不能根据跟踪骚扰处罚法进行处罚，而且很难证明交往当时形成的暴力和威胁等，而且如果加害者是10多岁的话，警察很多时候会用训诫处理。 上个月在庆南巨济，一名20岁男性殴打同龄前女友致死的事件中，从高中开始交往的3年多时间里，仅受理的暴力举报就达11件。但是，随着受害者全部表明不愿处罚的意向而结束，或只是成为向警方“报告发生情况”。 专家们一致认为，要想根除10多岁的交往暴力，不仅是受害者，加害者也要义务性地进行咨询。啊哈中心部长咸京镇表示：“不知道自己做错了什么，或者明知这样，也会觉得‘对我有什么不利?’，继续施暴。”他表示：“青少年时期要进行正常的咨询矫正，这样才能预防以后成年后发生的事故，从这一点来看，现在是非常重要的时期。”也有人提议，一线学校不应该对学生之间的交往袖手旁观，而应该制定应对“约会暴力”的相关指南。

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