正在老去的韩国“悲伤雇佣”. May. 18, 2024 07:35. by 世宗=李昊记者 number2@donga.com. 职业军人出身的李某（64岁）推迟领取军人年金，在京畿道金浦市担任商街管理人。他吐露道：“退休后想回故乡过消遣生活，但是因为健康保险费和各种生活费负担不小，只好再次就业。因为是合同工，所以每两年都会找不同的工作。” 在韩国，“退休”已经成为过去。据调查，在国内雇佣市场上，60岁以上的高龄就业者和失业者比重最高。虽然绝对就业人数在增加，但退休年龄的高龄层占大多数。相反，给雇佣市场注入活力的青年层（19-29岁）和起到中流砥柱作用的40多岁就业者人数正在减少，有人指出，韩国经济正在急剧衰老。 据统计厅17日发表的《4月雇佣动向》显示，上个月15岁以上的就业者为2869.3万人，比一年前增加了26.1万人。今年1、2月就业人数增加幅度为30万人左右，但3月骤减至17.3万人，成为37个月以来的最低值，之后又恢复到了20万人左右。 虽然就业人数已经连续38个月增加，但60岁以上就业者的比重正在增大。按年龄段来看，60岁以上就业者比1年前增加了29.2万人，在所有年龄层中增加最多。相反，青年层（15-29岁）就业者减少了8.9万人，40多岁的就业者减少了9万人。 65岁以上的经济活动参与率比1年前增加了1.8%，但20-29岁的经济活动参与率减少了0.5%。正是工作年龄的青年层正在减少，因退休等原因一度离开雇佣市场的高龄层的再就业正在增加。 失业者也以高龄层为主呈增加趋势。今年4月，总失业者比去年同期增加8.1万人，自2021年2月20.1万人以后，时隔3年2个月呈现出最大增幅。失业人数自去年11月以后连续6个月保持增势。其中，60岁以上失业人数为3.9万人，比去年增加32.1%，50多岁为2.6万人，增加20.8%。 高丽大学社会学系教授金允泰（音）表示：“我国高龄层的就业人数增加的原因是年金不足。如果难以增加基础年金，就应该增加公共工作岗位，支援他们。”

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