就业者和失业者都是60岁以上者最多……“悲伤的雇佣市场”. May. 18, 2024 07:34. . 以4月份为基准，上个月韩国的雇佣率创下了40多年来的最高值。因为退休后收入不足而陷入困境的60岁以上高龄者为了多赚一分钱，正在积极投身于劳动现场。因此，在所有年龄层中，高龄就业人数增加最多，同时进行求职活动也找不到工作的高龄失业者人数也在增加。这是逐渐老化的雇佣市场令人悲伤的一面。 据统计厅4月份的《雇佣动向》，上个月韩国的雇佣率为63%，比去年同期上升0.7个百分点。这意味着每10名15岁以上人口中就有超过6人在工作。据悉，这是自1982年7月制定相关统计以来，以4月为基准的最高值。就业人数也比一年前增加超过26万人。 特别是60岁以上的高龄层就业人数比1年前增加了29.2万人。几年内加入高龄层的1955-1963年出生的婴儿潮一代在退休后也停留在劳动现场或重新回来。在高龄层中，虽然工作意志强烈，但找不到工作的人也在增加，60岁以上的失业人数为3.9万人，在所有年龄层中最多。相反，15-29岁的青年就业者人数比去年同期减少8.9万人，连续18个月呈倒退趋势。因为青年人口本身就减少，而且寻找符合自己心意的工作岗位的时间也被推迟。40多岁的就业者也减少了9万人。 问题是这种趋势会进一步加速。韩国社会将于今年底进入65岁以上人口比重占总人口20%以上的超高龄社会。随着平均寿命延长，健康状况也好转，希望工作更长时间的老人层有望继续增加。但是，由于僵硬的年功序列式工资体系，企业对法定退休年龄60岁以后劳动者的“继续雇佣”犹豫不决。 韩国的劳动界有必要提高工资制度的灵活性，寻找企业和高龄劳动者都能实现“双赢”的道路，而不是无理地要求延长法定退休年龄。另外，政府和企业应该集中力量为青年层创造好的工作岗位。

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