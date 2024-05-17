国会议长候选人突生“异变”……秋美爱败北，禹元植当选. May. 17, 2024 08:07. by 尹明真记者 mjlight@donga.com. 共同民主党议员禹元植（五次当选，首尔市芦原甲）当选为第22届国会前半期国会议长候选人。他击败的是公开宣称自己“深得明心”（被李在明代表看中）、在强硬党员支持者们的大力支持下创造“反议秋”（反正议长是秋美爱）说法的六选国会议员秋美爱（京畿道河南甲）。党内有人分析说：“议员们对高喊‘强硬一边倒’的秋美爱的‘否决’情绪制造了异变。”“继院内代表之后，如果国会议长也被‘明心’左右，反而会给李在明代表和党带来负担，作为这一担心的体现，产生了阻力。” 共同民主党16日在国会议员会馆举行第22届国会当选议员全体大会，进行了国会议长候选人竞选，结果禹元植获得过半数支持而当选。171名当选议员中有169名参加了投票。共同民主党虽然没有公开得票数，但据悉两人的票差只有一位数。 对于出乎意料的结果，有分析认为，议员们对主张“强硬议长”的秋美爱的反感产生了最大的影响。分析认为，特别是强硬的亲明派在“整理”议长候选人的过程中，以重量级人物为中心，“在李在明单极体制下，如果议员们看起来像稻草人，对李代表也不好”的反感也越来越大。 禹元植属于金槿泰派系议员组织“经济民主化与和平统一的国民联合”派系，曾在党内担任院内代表和“乙支路委员会”委员长等。禹元植在当天的当选致辞中表示：“中立不是毫无价值。国会议长不是单纯的主持人。共同民主党提出的方向、提出的法案一定会和国民的意愿一起在国会实现。” 当天结束休假回归的李在明就竞选结果简短地回答说：“因为是当选议员们的判断，所以应该看作是党心吧。我认为任何候选人都会根据国民的意愿、很好地履行议长职责。”

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