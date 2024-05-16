被置之不理的检察总长李元锡的“7秒钟沉默”. May. 16, 2024 08:34. . 据悉，在13日在检察机关高层人事调动宣布之前，检察总长李元锡要求法务部长朴性载“推后宣布”，但遭到了置之不理。李元锡在11日会见朴性载时表示，“主要调查正在紧急进行”，提出了推迟人事调动的意见，但法务部仍强行推进。人事安排的内容也与李元锡的意见相反。这就是为什么当记者问到“事前是否协调了人事安排”时，李元锡沉默了7秒后委婉地表示不满说“不再多说了”的原因。 《检察厅法》规定：“法务部长听取检察总长的意见，提请检察官任职。”按惯例部长和检察总长讨论人事安排，从2004年起在法律上明文规定，是为了实际反映检察总长的意见。因为，只有检察总长在人事调动中能够发出自己的声音，作为调查指挥者才能“令”出必行，只有这样，检察机关的调查才能摆脱外部影响。但是，此次人事调整只是具有协商的形式，内容和时机实际上都等于“跳过”了检察总长。 尹锡悦总统比任何人都清楚，在检察机关人事安排中，与检察总长进行协商非常重要。2020年1月，当时的法务部长秋美爱在没有与时任检察总长尹锡悦进行讨论的情况下，将指挥执政党核心人士相关调查的检察机关干部派遣到了地方。尹锡悦反驳道：“（检察厅法的）人事协商，意味着要进行实质性的讨论。”这样的尹锡悦进入执政时期，却反复出现类似的争议，这本身就是矛盾的事情。因此，有人指出，“是不是因为调查（总统夫人）金建希?”在野党立即批评说：“这是要更加强烈地掌握检察机关，出面防护金建希的信号弹。” 现在国民关注的是检察人事调整后对金建希的调查能否顺利进行。李元锡表示：“人事是人事，调查是调查。”但德意志汽车公司的调查在尹锡悦担任总长时期被剥夺指挥权后一直没有恢复，因此李元锡不能介入。新任首尔中央地方检察厅检察长将采取何种态度、负责金建希相关事件的部长检察官是否会被替换等，也是影响调查的变数。不管发生什么情况，都要按照原则引领调查，这是李元锡的责任。如果对金建希的调查不了了之，不管是用人事调动动摇检察机关的总统，还是在他面前变得软弱无力的检察机关，都将难逃沉重的责任。

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