驻韩美军破例公开内部吹风会场面：“中国导弹威胁同盟”. May. 15, 2024 07:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 驻韩美军第七空军下属部队公开了中国导弹威胁驻韩美军基地及中国在南中国海建设人工岛的实态等吹风会场面。分析认为，驻韩美军在本月初举行的应对态势演习的事前吹风会上破例公开把驻韩美军基地纳入射程的中国导弹威胁等，是为了强调在美中矛盾加深的情况下，美军认为中国的军事威胁非常严重。同时，也有分析认为，这可能是为了在今后的美军演习剧本中积极反映这种看法。 驻韩美军第七空军最近在网站上公开了2日在全北群山基地第八战斗飞行团进行的多张演习吹风会照片。这些照片介绍了在6日至10日举行基地防护及应对态势演习之前相关部队自行介绍韩半岛和区域内军事动向的吹风会。 照片中，情报兵和部队人员在大屏幕上以“中国境内导弹威胁”为题，向指挥官介绍中国主要弹道导弹的射程和巡航导弹的种类等。屏幕下方写着：“不仅是弹道导弹，巡航、极超音速、反舰导弹等中国多种多样的导弹战斗力也对印度太平洋地区的美军和同盟军造成了严重威胁。” 特别是中国的短程弹道导弹的射程范围包括群山基地和驻日美军的三泽基地，准中程弹道导弹的射程范围包括关岛。吹风会场面中，还有中国单方面在南中国海划定的九段线内用混凝土等填埋的7个人工岛的位置和照片。 驻韩美军第七空军虽然没有提及具体的吹风会内容，但解释说：“演习期间情报要员们会向指挥官提供为有效完成任务的情况情报和演习剧本。”第八战斗飞行团情报军官说：“我们正在努力把演习剧本尽可能地切合实际情况。”

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