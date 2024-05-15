公共机关长的职位是用来抚慰执政党落荐者、落选者的礼物吗？. May. 15, 2024 07:42. . 据悉，总统室最近为公共机关负责人人选展开了同步多方面的考察工作。因为4月10日议会选举，公共机关负责人的人事安排从去年底开始中断了5个多月，但随着议会选举结束，正式进入了遴选工作。在全体327个公共机关中，87个机关长的任期已过或将于今年上半年结束。这些机关负责人人事安排结束后，还将进行监查和理事等后续管理人员人事调动。 随着公共机关负责人人事重启，拉开了所谓的“降落伞人事”大戏，空缺的主要机关负责人职位上已经出现了在议会选举中落荐或落选的国民力量党议员们的名字。执政党内外公然出现了“无论如何也要给总统夫妇留下深刻的印象，很多落选者都想尽办法”的说法。议员们也表示：“照顾在艰难的选举中辛苦的人是惯例。即使选举落选，执政党又怎会空手而归呢?” 对于获得历届最差议会选举成绩单的执政党，国民力量党的落选者把目光投向公共机关长一职，这不能不说是一种丑态。但据说，反而由于是惨败，总统室和执政党更会关照他们。此次落荐、落选者中仅现任议员就有55人，如果尹锡悦总统对海军陆战队蔡上等兵特检法行使否决权，要防止他们在国会再表决过程中成为脱离票。 围绕“报恩用降落伞人事”的争议，每逢政权交替时期或人事变动时期都会出现。虽然曾多次提议过《公共机关降落伞防止法》，但经常不了了之。尹锡悦总统在大选时也曾表示，“将从源头上切断公共机关的降落伞”，但从政权上台初期开始，在前政府任命机关长的“埋钉子”争议中，就成了像是没有发生过一样的事情。 事实上，即使是降落伞机关长，如果具备专业性和能力，争议也会很小。但此前，大部分都是门外汉。支付给不合格机关负责人的年薪数亿韩元的税金浪费、不负责任的经营给国家带来了的损失也不小。应该像美国一样，实行公开总统可以任命的职位名单的“肥缺簿”等制度，寻求加强透明性和责任性的方案。

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